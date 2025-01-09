onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Yeni Yılda Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Yeni Yılda Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 12:16

Yeni yıl, yeni alışkanlıklar için harika bir başlangıç. Evinizi temiz tutmak her zaman göz korkutucu bir iş gibi görünebilir ama aslında birkaç basit yöntemle hem işinizi kolaylaştırabilir hem de düzenli bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Üstelik bunun için tüm gününüzü temizlik yaparak geçirmenize gerek yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Günlük toparlama alışkanlığı kazanın. Sadece 10 dakika.

1. Günlük toparlama alışkanlığı kazanın. Sadece 10 dakika.

Her gün 10 dakikanızı evdeki dağınıklığı toplamak için ayırın. Oyuncakları yerine koymak, yastıkları düzeltmek ya da çamaşırları sepete atmak gibi basit işler, evinizi sürekli düzenli gösterir.

2. Ayakkabılarınızı kapalı bir ayakkabılıkta muhafaza edin.

2. Ayakkabılarınızı kapalı bir ayakkabılıkta muhafaza edin.

Açık raflı ayakkabılıklardan toz ve kir dökülebilir, bu kirler de evinize yayılabilir. Kapalı bir ayakkabılık ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece dışarıdan taşınan kir ve toz miktarını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

3. Mikrodalga fırınınızı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Nasıl mı? 👇

3. Mikrodalga fırınınızı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Nasıl mı? 👇

Bir kaseye su ve limon dilimleri koyup mikrodalgada birkaç dakika ısıtın. Buhar iç yüzeyi yumuşatır; bir bezle silmeniz yeterli olur. Zahmetsiz bir çözüm!

4. Eğer evde çocuk varsa, onlara temizliği bir oyun haline getirin.

4. Eğer evde çocuk varsa, onlara temizliği bir oyun haline getirin.

Eğer çocuklarınız varsa, bir çöp toplama yarışı ya da oyuncak düzenleme oyunuyla onları temizlik sürecine dahil edin. Kazanan bir ödülle taçlanabilir!

5. Evinizin en çok kirlenen bölgelerini öncelendirin.

5. Evinizin en çok kirlenen bölgelerini öncelendirin.

Her hafta evin hangi bölgesi daha çok kirleniyor, fark edin. Çoğunlukla ayakaltında olan alanları günlük temizleyerek büyük işlerin yükünü azaltabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kullanılmayan kıyafetlerinizi toz bezi yapın.

6. Kullanılmayan kıyafetlerinizi toz bezi yapın.

Eski tişörtleri veya çarşafları keserek toz bezi haline getirin. Hem israfı önlersiniz hem de sürekli yeni bez alma derdinden kurtulursunuz.

7. Dolapların üstüne gazete serin.

7. Dolapların üstüne gazete serin.

Dolapların üstü genelde temizlenmesi zor ve unutulan alanlardan biridir. Gazete sererek toz biriktiğinde sadece gazeteyi değiştirmeniz yeterli olur.

8. Ocak temizliğinde karbonatlı macun kullanın.

8. Ocak temizliğinde karbonatlı macun kullanın.

Karbonat ve suyu karıştırıp macun kıvamına getirin, ocağınıza sürün ve birkaç dakika bekletin. Islak bir bezle sildiğinizde yağ lekeleri kolayca çıkar. Ekstra temizlik malzemesi almanıza da gerek kalmaz.

9. Bitkilerle havayı temizleyin.

9. Bitkilerle havayı temizleyin.

Temizlik her zaman fiziksel olmaz; havayı da temizlemek gerekir. Evinize birkaç hava temizleyen bitki ekleyin. Örneğin aloe vera ya da paşa kılıcı hem havayı tazeler hem de evinizi güzelleştirir.

10. Her temizlik sonrası kendinizi mutlaka ödüllendirin.

10. Her temizlik sonrası kendinizi mutlaka ödüllendirin.

Evi o kadar temizlediniz, yoruldunuz ve bitkin düştünüz. E bir kahveyi hak ettiniz, değil mi? Her yeri foşur foşur temizledikten sonra dinlenmek ve keyif çatmak sizin de hakkınız! 💖

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın