Yeni Yılda Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri
Yeni Yılda Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri
Yeni yıl, yeni alışkanlıklar için harika bir başlangıç. Evinizi temiz tutmak her zaman göz korkutucu bir iş gibi görünebilir ama aslında birkaç basit yöntemle hem işinizi kolaylaştırabilir hem de düzenli bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Üstelik bunun için tüm gününüzü temizlik yaparak geçirmenize gerek yok!
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1. Günlük toparlama alışkanlığı kazanın. Sadece 10 dakika.
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2. Ayakkabılarınızı kapalı bir ayakkabılıkta muhafaza edin.
3. Mikrodalga fırınınızı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Nasıl mı? 👇
4. Eğer evde çocuk varsa, onlara temizliği bir oyun haline getirin.
5. Evinizin en çok kirlenen bölgelerini öncelendirin.
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6. Kullanılmayan kıyafetlerinizi toz bezi yapın.
7. Dolapların üstüne gazete serin.
8. Ocak temizliğinde karbonatlı macun kullanın.
9. Bitkilerle havayı temizleyin.
10. Her temizlik sonrası kendinizi mutlaka ödüllendirin.
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