En Çok Keyif Aldığın Ev Aktivitesi Hangisi?
En Çok Keyif Aldığın Ev Aktivitesi Hangisi?
Evde vakit geçirmek herkes için farklı bir anlama gelir. Kimi düzenlemeden, kimi yaratıcılığını ortaya çıkarmaktan, kimisi ise temizlikten keyif alır. Bakalım senin evde en çok keyif aldığın aktivite bunlardan hangisi? Testi çöz ve yanıtı öğren!
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1. Sabah ilk uyandığında yaptığın şey ne olur?
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2. Evde kendine en çok ayırdığın alan hangisi?
3. Temizlik yaparken kullanmayı en çok kullandığın alet bunlardan hangisi?
4. Evde seni en çok rahatsız eden şey bunlardan hangisi?
5. Hangi ev işi seni daha çok rahatlatır?
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6. Peki temizlemekten hiç hoşlanmadığın alan hangisi?
7. Bir temizlik maratonunda enerjini katlayan şey nedir?
8. Şimdi de evde kendini mutlu hissettiğin bir an hayal et.
9. Eve alışverişe çıkacak olsan bunlardan hangisini almak isterdin?
Toz Almak
Organizasyon ve Düzenleme
Yaratıcı Uğraşlar
Süpürge Yapmak
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