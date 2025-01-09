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En Çok Keyif Aldığın Ev Aktivitesi Hangisi?

etiket En Çok Keyif Aldığın Ev Aktivitesi Hangisi?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 10:31

Evde vakit geçirmek herkes için farklı bir anlama gelir. Kimi düzenlemeden, kimi yaratıcılığını ortaya çıkarmaktan, kimisi ise temizlikten keyif alır. Bakalım senin evde en çok keyif aldığın aktivite bunlardan hangisi? Testi çöz ve yanıtı öğren!

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1. Sabah ilk uyandığında yaptığın şey ne olur?

2. Evde kendine en çok ayırdığın alan hangisi?

3. Temizlik yaparken kullanmayı en çok kullandığın alet bunlardan hangisi?

4. Evde seni en çok rahatsız eden şey bunlardan hangisi?

5. Hangi ev işi seni daha çok rahatlatır?

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6. Peki temizlemekten hiç hoşlanmadığın alan hangisi?

7. Bir temizlik maratonunda enerjini katlayan şey nedir?

8. Şimdi de evde kendini mutlu hissettiğin bir an hayal et.

9. Eve alışverişe çıkacak olsan bunlardan hangisini almak isterdin?

Toz Almak

Sen detaycı bir insansın. Bu nedenle cam silme, banyo fayanslarını ovma, dolap içlerini boşaltıp temizleme gibi detay işler senden sorulur. Ama hepsinden öte sen bir toz alma hastasısın. Çünkü toza dayanamıyor, evinde toz biriksin istemiyorsun. En ufak kirler bile gözüne takıldığından tozlu bir evde yaşaman mümkün bile değil. Haliyle çok haklısın ve bu işte aşırı iyisin. Bravo! 🙌

Organizasyon ve Düzenleme

Sen tam bir organizatörsün çünkü ev düzenlemeyle ilgili her şeye resmen bayılıyorsun. Temiz bir oda ve düzenli bir alan senin olmazlarından. Ama bu alanları renklendiren esas şey her zaman dekoratif ögeler ve düzenleyiciler. Bu nedenle senin her dolabında boy boy ve renk renk organizatör mevcut. Her eşyanın yeri de kesin olarak belli. Bu minimal dokunuşların ve düzen hastalığın sayesinde kendine muhteşem bir ortam yaratmışsın. Tebrikler! 🥳

Yaratıcı Uğraşlar

Sendeki bu yaratıcılığı ne yapacağız? Resmen sıradan alanların bile parlamasını sağlıyorsun. Çünkü yaptığın ufak ama etkili dokunuşlar evdeki o bölümün ortaya çıkmasını sağlıyor. Herkesten farklı bir bakış açın olduğu için renkleri ve dokuları nasıl yan yana getirmen gerektiğini çok iyi biliyorsun. Hatta girdiğin her ortamda alana özel öneriler bile yapıyorsun. Bu yeteneği işe mi dönüştürsen acaba!!? 😍

Süpürge Yapmak

Senin evdeki en yakın arkadaşın süpürgen. Temizlikte sana hız kazandıran süpürge resmen elin ayağın olmuş durumda. Aşırı pratik ve hızlı olmasına rağmen mükemmel temizlik yapman da bundan kaynaklanıyor. Ayrıca evinde ya evcil hayvanın ya da ufak bir bebek var. Çünkü farklı süpürge aksesuarlarını sık sık kullanarak, zaman zaman da diğer ev teknolojilerinden faydalanarak mümkün olan en hijyenik ortamı yaratmayı seçmişsin. Belki ileride daha yeni araç gereçler almayı bile düşünüyorsundur. Aynen böyle devam! 😇

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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