En Çok Keyif Aldığın Ev Aktivitesi Hangisi?

Sen tam bir organizatörsün çünkü ev düzenlemeyle ilgili her şeye resmen bayılıyorsun. Temiz bir oda ve düzenli bir alan senin olmazlarından. Ama bu alanları renklendiren esas şey her zaman dekoratif ögeler ve düzenleyiciler. Bu nedenle senin her dolabında boy boy ve renk renk organizatör mevcut. Her eşyanın yeri de kesin olarak belli. Bu minimal dokunuşların ve düzen hastalığın sayesinde kendine muhteşem bir ortam yaratmışsın. Tebrikler! 🥳