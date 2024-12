Temizlik Konusunda Takıntılı Olanların Çocuklu Bir Evde Yaşaması Muhtemel Olan 10 Zorluk

Daha yeni silip süpürdüğünüz salonun ortasında bir lego kulesi beliriverir. 😱 Halının üzerine serilmiş boya kalemleri, mutfakta tezgahın köşesinde unutulmuş bir oyuncak ayı… Ev bir anda savaş alanına döner. Çocuklar için her yer oyun alanı olabilir, ancak sizin kafanızda her yer daime temiz olması gereken alanlar. Böyle bir durumla başa çıkmak için oyuncakları bir arada tutacak kutular edinerek her oyun sonrası çocuklarla birlikte oyuncak toplama etkinliği düzenleyebilirsiniz.