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Temizlik Konusunda Takıntılı Olanların Çocuklu Bir Evde Yaşaması Muhtemel Olan 10 Zorluk

etiket Temizlik Konusunda Takıntılı Olanların Çocuklu Bir Evde Yaşaması Muhtemel Olan 10 Zorluk

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 13:16

Çocuklar evin neşesi ama aynı zamanda temizlik takıntısı olanlar için bir nevi 'kaos' demek. İşte temizlik konusunda takıntılı olup çocuklu bir evde yaşamanın getirdiği o tatlı (!) zorluklar: 👇

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1. Oyuncak işgali!

Daha yeni silip süpürdüğünüz salonun ortasında bir lego kulesi beliriverir. 😱 Halının üzerine serilmiş boya kalemleri, mutfakta tezgahın köşesinde unutulmuş bir oyuncak ayı… Ev bir anda savaş alanına döner. Çocuklar için her yer oyun alanı olabilir, ancak sizin kafanızda her yer daime temiz olması gereken alanlar. Böyle bir durumla başa çıkmak için oyuncakları bir arada tutacak kutular edinerek her oyun sonrası çocuklarla birlikte oyuncak toplama etkinliği düzenleyebilirsiniz.

2. Duvarların tuvale dönüşmesi...

Yeni boyanmış tertemiz duvarlar, bir sabah uyandığınızda bir sanat galerisini andırabilir. Böyle bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz varsa, silinebilir duvar boyaları kullanarak bu riski azaltabilirsiniz. Ayıca duvarlar için özel temizleyiciler kullanarak da bu tarz lekelerle kolayca başa çıkabilirsiniz.

3. Yemek saatinde yaşanan mücadele...

Çocuklu ailelerde yemek yemek bir seramoniye dönüşür. Kaşıklar havada uçuşur ve yemek, masadan çok yerde biter. Siz daha tabakları toplarken, mutfak savaş alanı gibi görünür. Bu durumla baş etmek için, kolay temizlenebilir yemek örtüleri ve yere serilecek bir plastik koruyucu, yemek sonrası işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca yemek lekelerini kolayca çıkaran temizleyicileri de tercih edebilirsiniz.

4. Banyo yaparken meydana gelen köpük festivali...

Banyo zamanı, sizin için temizliğin başlangıcı ama çocuklar için eğlencenin ta kendisi! Küvetin/duşun dışında kalan sular, sabunla kayganlaşmış zemin ve yerlerdeki oyuncaklar… Siz temizlerken çocukların oyunu devam eder. Ama bunun da çözümü var elbette. Kaymaz paspaslar ve su geçirmez perdelerle banyodaki kaosu kontrol altına alabilirsiniz. Banyonun ardından oluşan su lekelerini gidermek için de bir banyo temizleyicisi kullanmanız yeterli.

5. Halıların sürekli leke olması ve bitmeyen bir temizlik mücadelesi!

Dökülen süt, halıya dökülen yemekler veya boya kalemleri… Halılar, çocuklu bir evde temiz kalmayı başaramaz. Temizlik takıntılı birisi için bu tam bir kabustur! Bu nedenle kolay temizlenebilir halılar, etkili halı temizleyiciler veya halı koruyucuları kullanarak işleri biraz kolaylaştırabilirsiniz.

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6. Asla temiz kıyafet kalmaması...

Yeni yıkanmış giysiler bir saat içinde çamur, yemek ya da boya ile kaplanır. Çamaşır sepeti asla boş kalmaz ve sürekli çamaşır yıkamak kaçınılmaz hale gelir. 🙄 Bu durum için her zaman hazırlıklı olmalısınız. Leke çıkarıcıları her zaman el altında tutun ve çocuklar için dayanıklı, kolay temizlenebilir kıyafetler tercih edin.

7. Hareketli çocuklar ve bitmek bilmeyen toz!

Çocuklar, özellikle de bebekler sürekli yerlere uzanır, minderlerin altına saklanır ya da dolap diplerinde oyunlar oynar. Bu da sizin için daha sık toz almak demek. Bunun için toz tutmayan mobilyalar kullanmak ve sık sık yapılacak derin temizlik, işleri kolaylaştırabilir.

8. Ayakkabılarla evin içine girme tehlikesi!

Çocuklar dışarda oyun oynadıktan sonra bile enerjilerini pek atamayabilirler ve o hışımla eve birden ayakkabıyla giriş yapabilirler! Bu da tüm evi yeniden temizlemek zorunda kalmanıza neden olur. Kapıya çocuklar için ayakkabı çıkarma alanı yaparak bu alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

9. Her günün temizlik maratonuyla geçmesi...

Çocuklarla geçen her gün sonunda ev yeniden temizlenmek zorundadır. O yüzden temizlik takıntısı olanlar için günün bitimi asla bir dinlenme anı olmaz. Bu durumu daha seyrek hale getirmek için tüm aile bireylerini işin içine katarak özellikle çocukların sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz.

10. Patili dostunuz varsa sorunun gittikçe büyümesi!

Eğer tüylü dostlarınız da varsa işler iyice karışabilir. Çocuklarla evcil hayvanlar iş birliği yapıp evi tam bir kaosa çevirebilir. Bu durum, temizlik konusunda titiz olanlar için tam anlamıyla bir kabus yaratır. Bunu kolaylaştırmak için çocukları ve tüylü dostları birlikte eğiterek belli bir düzen sağlayabilirsiniz.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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