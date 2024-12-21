Temizlik Konusunda Takıntılı Olanların Çocuklu Bir Evde Yaşaması Muhtemel Olan 10 Zorluk
Temizlik Konusunda Takıntılı Olanların Çocuklu Bir Evde Yaşaması Muhtemel Olan 10 Zorluk
Çocuklar evin neşesi ama aynı zamanda temizlik takıntısı olanlar için bir nevi 'kaos' demek. İşte temizlik konusunda takıntılı olup çocuklu bir evde yaşamanın getirdiği o tatlı (!) zorluklar: 👇
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1. Oyuncak işgali!
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2. Duvarların tuvale dönüşmesi...
3. Yemek saatinde yaşanan mücadele...
4. Banyo yaparken meydana gelen köpük festivali...
5. Halıların sürekli leke olması ve bitmeyen bir temizlik mücadelesi!
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6. Asla temiz kıyafet kalmaması...
7. Hareketli çocuklar ve bitmek bilmeyen toz!
8. Ayakkabılarla evin içine girme tehlikesi!
9. Her günün temizlik maratonuyla geçmesi...
10. Patili dostunuz varsa sorunun gittikçe büyümesi!
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