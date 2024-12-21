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Bize Evini Anlat, Ruhunun Yaşını Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Ruhunun Yaşını Söyleyelim!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 11:01

Ev dekorasyonun sandığından çok daha fazlasını anlatıyor! Hangi renkleri tercih ettiğin, duvarlarındaki tablolar ya da sehpanın üzerindeki objeler... Tüm bunlar aslında ruhunun yaşını ele veriyor. Hazırsan, evine dair sorularımıza yanıt ver ve sonucu gör!

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1. Evinin salonunu nasıl tanımlarsın?

2. Duvar rengi tercihin hangisi?

3. Evinin olmazsa olmaz köşesi neresi?

4. Dekorasyonda hangi objeler favorin?

5. Halı tercihin nedir diye sorsak?

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6. Pekii, evde en çok vakit geçirdiğin oda hangisi?

7. Bitki dostu biri misin?

8. Evde hangi kokuları tercih edersin?

9. Evin ışıklandırması nasıl?

10. Perdeler konusunda tercihin?

Ruhun 18-25 yaşında!

Ruhun 18-25 yaşında!

Ruhun tam anlamıyla genç ve capcanlı! Evinde sürekli bir hareket, renk cümbüşü ve eğlence var. Sıradanlık sana göre değil, her gün yeni bir macera, her eşya farklı bir yönünü yansıtıyor. Evinde adeta 'sıkıldım' kelimesi yasak! İçindeki gençlik enerjisi hiç bitmesin!

Ruhun 26-35 yaşında!

Ruhun 26-35 yaşında!

Hayat senin için hem keyif hem de düzen demek. Evinde minimalizm, sade şıklık ve huzur kol kola geziyor. Fazla eşya yok ama olan her şey tam yerli yerinde ve ruhuna hitap ediyor. Senin evin tam bir dinlenme ve yenilenme merkezi! Eğlenmeyi de unutmuyorsun tabii ama her şey ölçülü.

Ruhun 36-50 yaşında!

Ruhun 36-50 yaşında!

Senin ruhun, yaşamın derinliklerinde yüzüyor! Evin tam bir anılar cenneti. Koltukta otururken örtüler, duvarda eski aile fotoğrafları, mutfakta mis gibi çay kokusu... Sıcacık bir ortam olan evinde her köşe 'burada hayat var' diye bağırıyor. Anılarla dolu, sıcacık ruhun hiç değişmesin!

Ruhun 50+ yaşında!

Ruhun 50+ yaşında!

Senin ruhun zamana meydan okuyor, adeta gelecekte yaşıyorsun! Evin modern sanat eserleriyle dolu, her köşe estetik ve teknolojiyle bezenmiş. Akıllı ev sistemleri, minimalist mobilyalar ve cesur renk tercihlerinle her şeyin 'ileri görüşlü' bir havası var.

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