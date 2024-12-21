Bize Evini Anlat, Ruhunun Yaşını Söyleyelim!
Bize Evini Anlat, Ruhunun Yaşını Söyleyelim!
Ev dekorasyonun sandığından çok daha fazlasını anlatıyor! Hangi renkleri tercih ettiğin, duvarlarındaki tablolar ya da sehpanın üzerindeki objeler... Tüm bunlar aslında ruhunun yaşını ele veriyor. Hazırsan, evine dair sorularımıza yanıt ver ve sonucu gör!
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1. Evinin salonunu nasıl tanımlarsın?
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2. Duvar rengi tercihin hangisi?
3. Evinin olmazsa olmaz köşesi neresi?
4. Dekorasyonda hangi objeler favorin?
5. Halı tercihin nedir diye sorsak?
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6. Pekii, evde en çok vakit geçirdiğin oda hangisi?
7. Bitki dostu biri misin?
8. Evde hangi kokuları tercih edersin?
9. Evin ışıklandırması nasıl?
10. Perdeler konusunda tercihin?
Ruhun 18-25 yaşında!
Ruhun 26-35 yaşında!
Ruhun 36-50 yaşında!
Ruhun 50+ yaşında!
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