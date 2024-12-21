Ev Tozlarını Minimuma İndirmenin 10 Yolu
Ev Tozlarını Minimuma İndirmenin 10 Yolu
Toz her yerde! Halıda, perdede ve hatta kitaplığının en ulaşılmaz köşesinde bile... Peki, evde daha az toz birikmesini nasıl sağlarız? Merak etme, detaylı temizlik maratonlarına mahkum olmadan evdeki tozu minimuma indirmenin 10 kolay yolunu derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kısa süreli ve akıllı havalandırma yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mikrofiber bez en iyi arkadaşınız.
3. Elektrikli süpürgeni güncelle!
4. Az eşya az toz!
5. Evde nem dengesini sağla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ev bitkileriyle havayı doğal olarak filtrele.
7. Halıları sevsek de çok toz tutuyor.
8. Yorgan ve yastık kılıflarını yıkamayı ihmal etme.
9. Daha ince yapılı perdeler kullan.
10. Düzenli temizlik rutini oluştur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın