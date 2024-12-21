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Ev Tozlarını Minimuma İndirmenin 10 Yolu

etiket Ev Tozlarını Minimuma İndirmenin 10 Yolu

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 12:01

Toz her yerde! Halıda, perdede ve hatta kitaplığının en ulaşılmaz köşesinde bile... Peki, evde daha az toz birikmesini nasıl sağlarız? Merak etme, detaylı temizlik maratonlarına mahkum olmadan evdeki tozu minimuma indirmenin 10 kolay yolunu derledik.

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1. Kısa süreli ve akıllı havalandırma yapın.

Havalandırma önemli, ama doğru zamanda! Sabahları kısa süreli pencere açmak hem evin havasını tazeler hem de tozun içeri dolmasına engel olur. Eğer vaktim yok diyorsan iyi bir havalandırma makinesi ile evindeki toz ve pek çok koku ile partikülleri istediğin her an filtrelenmesini sağlayabilirsin.

2. Mikrofiber bez en iyi arkadaşınız.

Pamuklu bezlerle toz almak mı? Geçmişte kaldı! Çünkü o bezler tozu alır gibi yapıp etrafa savurur. O yüzden mikrofiber bezleri tercih et çünkü bu bezler, tozu içine hapsederek daha etkili bir temizlik sağlar.

3. Elektrikli süpürgeni güncelle!

Elektrikli süpürgem varsa sorun yok diyorsan, bir kez daha düşün! Bazı eski model süpürgeler tozu çekmek yerine geri üfleyebiliyor. O yüzden HEPA filtreli bir süpürge edin ve filtreleri düzenli olarak temizle. Böylece her süpürmede evini gerçekten temizlemiş olursun.

4. Az eşya az toz!

Minimal dekorasyon trendi sadece estetik için değil temizlik için de birebir! Ne kadar az eşya, o kadar az toz demek. Üstelik bu sayede evin hem daha ferah görünür hem de toz almak için dakikalar harcamazsın.

5. Evde nem dengesini sağla.

Kuru hava, tozun ev içinde uçuşmasına neden olur. Nem oranını %45-60 arasında tutarak hem havadaki tozların uçuşmasını engelleyebilir hem de evinin havasını daha sağlıklı hale getirebilirsin. Nemlendirici cihazlar bu konuda işini görecektir.

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6. Ev bitkileriyle havayı doğal olarak filtrele.

Ev bitkileri sadece dekorasyon için değil hava temizliği için de harika bir tercih. Özellikle aloe vera ve paşa kılıcı gibi bitkiler havadaki zararlı maddeleri ve tozları azaltarak evinin havasını temizler. Hem odan canlanır hem de daha sağlıklı bir ortam yaratır.

7. Halıları sevsek de çok toz tutuyor.

Evet, halılar evi sıcak ve şık gösterir ama ne yazık ki toz biriktirme konusunda da ustadırlar. Eğer halısız bir ev de yapamam diyorsan minimal halılar tercih et ya da haftada en az bir kez süpürerek tozları kontrol altına almaya çalış. Ayrıca arada bir halı yıkamaya göndermek de hiç fena olmaz.

8. Yorgan ve yastık kılıflarını yıkamayı ihmal etme.

Yatak odası dediğimiz yer sadece uyku alanımız değil aynı zamanda toz akarlarının da evi! Yastık kılıflarını ve çarşaflarını haftada bir, mümkünse sonrasında iyice havalandırarak yıka. Böylece gece boyunca tozların aksine temiz bir ortamda rüya alemine dalabilirsin!

9. Daha ince yapılı perdeler kullan.

Kalın perdeler mi kullanıyorsan evindeki gizli tozlar konusunda rakipsizsin. Bunun için stor ya da jaluzi gibi daha az toz tutan perde seçenekleriyle bu sorunun üstesinden gelebilirsin. Üstelik temizlemesi de çok daha kolay!

10. Düzenli temizlik rutini oluştur.

Tozu tamamen yok edemesek de düzenli temizlikle kontrol altına alabiliriz. Burada işin sırrı her gün evin bir köşesini temizlemek ve böylelikle büyük temizlikleri daha az zahmetli hale getirmekte yatıyor.

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matsuri
matsuri
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