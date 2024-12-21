Ev Tozlarını Minimuma İndirmenin 10 Yolu

Evet, halılar evi sıcak ve şık gösterir ama ne yazık ki toz biriktirme konusunda da ustadırlar. Eğer halısız bir ev de yapamam diyorsan minimal halılar tercih et ya da haftada en az bir kez süpürerek tozları kontrol altına almaya çalış. Ayrıca arada bir halı yıkamaya göndermek de hiç fena olmaz.