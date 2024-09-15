Temizlik Konusunda Ne Kadar Profesyonelsin?
Temizlik Konusunda Ne Kadar Profesyonelsin?
Bu testte temizlik konusunda ne kadar profesyonel olduğunu ortaya çıkarıyoruz!
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1. Bir günde ellerini kaç kere yıkıyorsundur?
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2. Her gün süpürge çalışıyor mu evde?
3. Bulaşık makinesinden daha iyi bir temizlik performansı alabilmek için neler yapıyorsun?
4. Duş alma sıklığını da öğrenelim.
5. Ev temizliğinde en çok emek harcadığın, en çok uğraştığın kısım hangisi?
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