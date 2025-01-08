9 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün maddi konular üzerine yoğunlaşacaksın. Bugünden itibaren rahat ve konforlu yaşamak için bazı kararlar alacaksın. Kimi riskleri dikkatle değerlendirdiğin ve finansal anlamda güvenliğine odaklandığın bir gün olacak. Tam da bu noktada yatırımların kadar, kazançlarını da dikkatle ele almalı; hatta harcamalarını da gözden geçirmelisin.

Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisini güçlü bir şekilde hissettiğin bugün, paranı dışında iş hayatında da kontrolü elden bırakmamalısın. 'Mevcut konumunu korumak mı, yoksa daha iyi bir pozisyona yükselmek için risk almak mı?' bu soru üzerine de düşünmelisin. Kararını maddi anlamda güvenliğini sağlamak kadar hak ettiğini alma arzunla hareket ederek versen iyi edersin. Zira elindekini kaybetme endişesi seçeneklerini daraltıyor olabilir.

Belki de en iyisi bugün sakin kalıp ciddi kararlar için yarını beklemek olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...