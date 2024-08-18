Temizlik Konusunda İdolün Kim?
Temizlik Konusunda İdolün Kim?
Evde temizlik yaparken hangi ünlüye benziyorsun hiç merak ettin mi? Cevabın evetse, doğru yerdesin! Bu testle, temizlik konusunda kimin izinden gittiğini keşfetmeye hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Evde temizlik yaparken genelde nasıl müzik dinlersin?
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2. En sevmediğin temizlik işi nedir?
3. Mutfak temizliğini genelde nasıl yaparsın?
4. Buzdolabını ne sıklıkla temizlersin?
5. Peki, düzenli temizlik alışkanlıkları olan biri misin?
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