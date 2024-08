Temizlik Konusunda İdolün Kim?

Her şeyin kusursuz olmasını seviyorsun. Temizlik konusunda en büyük ilham kaynağın Kadir Ezildi olabilir. Tıpkı onun gibi her detayı önemseyen, düzenli ve titiz bir yapıya sahipsin. Misafir ağırlarken evinin her köşesinin mükemmel görünmesini istersin. Bu özenli yaklaşımınla, evinde her zaman sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratırsın.