Temizlik Konusunda İdolün Kim?

Temizlik konusunda fazla kaygılanmıyorsun; hayatı dolu dolu yaşamayı tercih ediyorsun. Evde minimal bir temizlik anlayışın var; gerektiği kadarını yapıyorsun. Eşyaların yerinde olup olmaması çok da umurunda değil; senin için önemli olan rahatlık ve konfor. Dolapların içi bir muamma olabilir, ama sen bu karışıklık içinde kendini evinde hissediyorsun. Temizlik sonrası bir ödül aramıyorsun, çünkü temizlik yapmanın kendisi senin için yeterli bir faaliyet.