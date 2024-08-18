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Temizlik Konusunda İdolün Kim?

etiket Temizlik Konusunda İdolün Kim?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 11:01

Evde temizlik yaparken hangi ünlüye benziyorsun hiç merak ettin mi? Cevabın evetse, doğru yerdesin! Bu testle, temizlik konusunda kimin izinden gittiğini keşfetmeye hazır mısın?

Hadi başlayalım!

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1. Evde temizlik yaparken genelde nasıl müzik dinlersin?

2. En sevmediğin temizlik işi nedir?

2. En sevmediğin temizlik işi nedir?

3. Mutfak temizliğini genelde nasıl yaparsın?

4. Buzdolabını ne sıklıkla temizlersin?

5. Peki, düzenli temizlik alışkanlıkları olan biri misin?

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6. Bir arkadaşın sürpriz yapıp kapına dayandı ve evin darmadağınık. İlk ne yaparsın?

6. Bir arkadaşın sürpriz yapıp kapına dayandı ve evin darmadağınık. İlk ne yaparsın?

7. Panik anında en çok hangi temizlik aletine güvenirsin?

8. Sonunda temizlik bitti. Temizlik sonrası kendini nasıl ödüllendirirsin?

8. Sonunda temizlik bitti. Temizlik sonrası kendini nasıl ödüllendirirsin?

Sen tam anlamıyla bir mükemmeliyetçisin!

Sen tam anlamıyla bir mükemmeliyetçisin!

Her şeyin kusursuz olmasını seviyorsun. Temizlik konusunda en büyük ilham kaynağın Kadir Ezildi olabilir. Tıpkı onun gibi her detayı önemseyen, düzenli ve titiz bir yapıya sahipsin. Misafir ağırlarken evinin her köşesinin mükemmel görünmesini istersin. Bu özenli yaklaşımınla, evinde her zaman sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratırsın.

Senin temizlik tarzın tıpkı İbrahim Büyükak gibi!

Senin temizlik tarzın tıpkı İbrahim Büyükak gibi!

Eğlenceli ve enerjik bir yapın var; temizlik senin için rutin bir iş değil, adeta bir şov. Temizlik yaparken müzik açar, işini keyifli hale getirirsin. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok, ama genel olarak düzenli olmayı seviyorsun. Evinde enerjik bir atmosfer yaratmak senin için önemli. Dolapların düzenli olmayabilir, ama ihtiyacın olanı kolayca bulabiliyorsun. Temizlik sonrası lezzetli bir atıştırmalıkla kendini ödüllendirir, televizyon karşısında rahatlamayı tercih edersin.

Pratik ve hızlı temizlik!

Pratik ve hızlı temizlik!

Pratiklik senin için ön planda. Temizlik konusunda idolünHadise gibi bir isim olabilir; enerjik, pratik ve iş bitirici bir yapıya sahipsin. Temizlik yaparken hızlı ve etkili yöntemleri tercih ediyorsun, böylece kendine daha fazla zaman ayırabiliyorsun. Temizlik sonrası rahatlamak ve keyif yapmak senin için önemli. Senin için önemli olan, evinin hem düzenli hem de yaşamaya elverişli olması.

Sen tam bir Nurgül Yeşilçay'sın!

Sen tam bir Nurgül Yeşilçay'sın!

Temizlik konusunda fazla kaygılanmıyorsun; hayatı dolu dolu yaşamayı tercih ediyorsun. Evde minimal bir temizlik anlayışın var; gerektiği kadarını yapıyorsun. Eşyaların yerinde olup olmaması çok da umurunda değil; senin için önemli olan rahatlık ve konfor. Dolapların içi bir muamma olabilir, ama sen bu karışıklık içinde kendini evinde hissediyorsun. Temizlik sonrası bir ödül aramıyorsun, çünkü temizlik yapmanın kendisi senin için yeterli bir faaliyet.

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