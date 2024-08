Temizlik konusunda idolün Monica Geller! Senin gibi Monica da temizlik ve düzen konusunda oldukça titiz ve özenlidir. Her şeyin yerli yerinde olmasını, evinin her zaman pırıl pırıl olmasını ister. Eğer biri evinde bir şeyleri dağıttıysa, hemen harekete geçip her şeyi eski haline getirir. Sen de tıpkı Monica gibi, temizlik ve düzen konusunda mükemmeliyetçisin ve bu senin yaşam kaliteni yükseltiyor. Evin her zaman düzenli ve temiz, bu sayede rahat ve huzurlu bir ortam yaratıyorsun.