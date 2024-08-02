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Temizlik Konusunda İdolün Kim?

etiket Temizlik Konusunda İdolün Kim?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:48

Dünya görüşü olarak idolün kimdir bilemeyiz ama temizlik konusunda bir idolün vardır bizce! İdol olarak kimi gördüğünü bir de biz tahmin edelim.

Tahminimiz soruları bitirir bitirmez karşına çıkacak!

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1. Başlayalım! Sabah kalktığında yatak toplamak senin için ne ifade eder?

2. Mutfakta yemek yaparken nasıl bir düzen izlersin diye sorsak?

3. İşten veya okuldan eve geldiğinde ilk ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

4. Uzun zamandır temizlik yapmıyorsun ve derinlemesine bir temizlik yapacaksın diyelim. Evin ilk önce neresinden başlarsın?

5. Bir parti verdin ve misafirler gitti. Evi ne zaman toparlarsın?

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6. Toz alırken en çok hangi alanlara dikkat edersin peki?

7. Devam edelim! Bir temizlik ürünü tercih ederken neye dikkat edersin?

8. Çalışma masan genellikle nasıl görünür?

9. Evin biraz dağınık ve pek rahat hissetmiyorsun. Ama misafirler aniden kapını çaldı, ne yaparsın?

10. Bahar temizliği hakkındaki fikrini öğrenelim ve testimizi bitirelim!

Monica Geller!

Monica Geller!

Temizlik konusunda idolün Monica Geller! Senin gibi Monica da temizlik ve düzen konusunda oldukça titiz ve özenlidir. Her şeyin yerli yerinde olmasını, evinin her zaman pırıl pırıl olmasını ister. Eğer biri evinde bir şeyleri dağıttıysa, hemen harekete geçip her şeyi eski haline getirir. Sen de tıpkı Monica gibi, temizlik ve düzen konusunda mükemmeliyetçisin ve bu senin yaşam kaliteni yükseltiyor. Evin her zaman düzenli ve temiz, bu sayede rahat ve huzurlu bir ortam yaratıyorsun.

Martha Stewart!

Martha Stewart!

Temizlik konusunda idolün Martha Stewart! Martha Stewart gibi sen de evde düzen ve temizliğe büyük önem veriyorsun. Evinin her köşesi özenle temizlenmiş ve düzenlenmiş olmalı. Misafirlerin geldiğinde evinin her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlıyorsun. Temizlik ve düzen konusunda yaratıcılığını kullanıyor, pratik ve etkili yöntemler geliştiriyorsun. Martha Stewart'ın ilham verici temizlik ve düzen fikirlerini uygulayarak, evinde mükemmel bir düzen sağlıyorsun. Bu sayede hem sen hem de misafirlerin her zaman kendini rahat ve mutlu hissediyor.

Marie Kondo!

Marie Kondo!

Temizlik konusunda idolün Marie Kondo! Marie Kondo'nun düzen ve minimalizm felsefesine bayılıyorsun. 'Spark Joy' (Neşe Uyandıran) yöntemiyle hayatındaki gereksiz eşyaları ayıklayıp, sadece seni mutlu eden ve işe yarayan şeyleri saklıyorsun. Temizlik ve düzen senin için sadece bir rutin değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Marie Kondo'nun yöntemleriyle evini ve hayatını daha sade, düzenli ve huzurlu hale getiriyorsun. Evin her zaman düzenli ve ferah, bu da yaşam kaliteni artırıyor.

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