Temizlik Konusunda İdolün Kim?
Temizlik Konusunda İdolün Kim?
Dünya görüşü olarak idolün kimdir bilemeyiz ama temizlik konusunda bir idolün vardır bizce! İdol olarak kimi gördüğünü bir de biz tahmin edelim.
Tahminimiz soruları bitirir bitirmez karşına çıkacak!
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1. Başlayalım! Sabah kalktığında yatak toplamak senin için ne ifade eder?
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2. Mutfakta yemek yaparken nasıl bir düzen izlersin diye sorsak?
3. İşten veya okuldan eve geldiğinde ilk ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
4. Uzun zamandır temizlik yapmıyorsun ve derinlemesine bir temizlik yapacaksın diyelim. Evin ilk önce neresinden başlarsın?
5. Bir parti verdin ve misafirler gitti. Evi ne zaman toparlarsın?
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