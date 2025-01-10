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Gazeteci Sinan Burhan: “Yerine Kayyum Atanan Ahmet Türk’ün Göreve İadesi Gündemde”

Gazeteci Sinan Burhan: “Yerine Kayyum Atanan Ahmet Türk’ün Göreve İadesi Gündemde”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.01.2025 - 11:29

İktidara yakınlığıyla bilinen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında katıldığı programda, DEM Parti heyetinin içinde bulunan ve yerine kayyum atanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında bir kulis bilgisi verdi.

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Ahmet Türk’ün göreve iade edilebileceğini ifade eden Burhan şu açıklamaları yaptı:

Ahmet Türk’ün göreve iade edilebileceğini ifade eden Burhan şu açıklamaları yaptı:

Cumhur İttifakı'nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde. Ahmet Türk'ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde.”

Burhan, yaptığı açıklamada, konunun 4 Mart tarihinde görüşüleceğini ifade ederek şunları söyledi:

Burhan, yaptığı açıklamada, konunun 4 Mart tarihinde görüşüleceğini ifade ederek şunları söyledi:

'Bu minvalde 4 Kasım'da Ahmet Türk'e kayyum atanmıştı. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde.”

Ahmet Türk, DEM Parti heyeti tarafından PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaret edilmesinin ardından TBMM'de temsil edilen siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerde yer aldı.

Ahmet Türk, DEM Parti heyeti tarafından PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaret edilmesinin ardından TBMM'de temsil edilen siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerde yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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