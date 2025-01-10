Mersin Akdeniz Belediye Başkanları Gözaltına Alındı: Evlere Baskın Yapıldı
Mersin Akdeniz Belediye Başkanları Gözaltına Alındı: Evlere Baskın Yapıldı
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/akdeniz-bele...
DEM Parti yönetimindeki Mersin’in Akdeniz Belediyesi güne gözaltılarla başladı. Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı. Ev baskınları ile gözaltına alınanlar arasında Belediye Meclis Üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da bulunuyor. Gözaltı işlemleri sırasında belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
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Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı.
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Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Meclis Üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da bulunuyor. Gözaltı işlemleri sırasında belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları "siyasi kumpas" olarak nitelendirerek şunları söyledi:
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltıların gerekçesi konusunda da bilgi verilmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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"Akdeniz belediye başkanları" diye bir şey yok, belediye başkanı ve yardımcısı diyebilirsiniz Türkiye'de eş belediye başkanlığı diye bir düzenleme yok
👍👏
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