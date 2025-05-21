Temizlik Anlayışına Göre Hangi Ünlüyle Eve Çıkmalısın?
Senin temizlik anlayışın hangi ünlü ile uyuyor? Sen bize nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de sana hangi ünlü ile birlikte yaşayabileceğini söyleyelim. Hazırsan temizlik ile dolu sorulara başlayalım!
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1. Misafir geleceğini öğrendin. Ne yaparsın?
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2. Her gün etrafı süpürüyor musun?
3. Çamaşır yıkama sıklığın nedir?
4. Buzdolabının içi nasıldır?
5. Toz almak senin için…
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6. Şimdi dürüst ol bakalım. Yatak odan dağınık mı?
7. Temizlik yaparken müzik açar mısın?
8. Banyonu her hafta temizliyor musun?
Senin ev arkadaşın temizlik gurusu Marie Kondo olurdu!
Kesinlikle Emma Watson!
Senin için ideal ev arkadaşı: Ryan Reynolds!
Senin gibi rahat bir isim olmalı: Jennifer Lawrence!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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