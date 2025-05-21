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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Ünlüyle Eve Çıkmalısın?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Ünlüyle Eve Çıkmalısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 10:31

Senin temizlik anlayışın hangi ünlü ile uyuyor? Sen bize nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de sana hangi ünlü ile birlikte yaşayabileceğini söyleyelim. Hazırsan temizlik ile dolu sorulara başlayalım!

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1. Misafir geleceğini öğrendin. Ne yaparsın?

2. Her gün etrafı süpürüyor musun?

3. Çamaşır yıkama sıklığın nedir?

4. Buzdolabının içi nasıldır?

5. Toz almak senin için…

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6. Şimdi dürüst ol bakalım. Yatak odan dağınık mı?

7. Temizlik yaparken müzik açar mısın?

8. Banyonu her hafta temizliyor musun?

Senin ev arkadaşın temizlik gurusu Marie Kondo olurdu!

Senin ev arkadaşın temizlik gurusu Marie Kondo olurdu!

Minimalizm ve düzen senin için bir rahatlama biçimi. 'Bu eşyayı elimde tutunca içim ne hissediyor?' sorusu senin felsefene çok uygun. Marie ile yaşasanız evde her şey katlı, her köşe ferah, her eşya yerli yerinde olurdu. Temizlik sizin için sadece bir ihtiyaç değil, bir ritüel.

Kesinlikle Emma Watson!

Kesinlikle Emma Watson!

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ama estetikten ödün vermeyen bir temizliği benimsiyorsun. Emma gibi sen de doğal temizlik ürünlerini tercih eder, sade bir şıklıkla evini düzenlersin. Ne abartılı hijyen takıntısı ne de dağınıklık... Tam kararında bir düzen.

Senin için ideal ev arkadaşı: Ryan Reynolds!

Senin için ideal ev arkadaşı: Ryan Reynolds!

Senin temizlik anlayışın “hayat kısa, eğlenmeyi unutma” ekseninde. Ryan gibi sen de bazı şeyleri erteler, dağınıklığı dert etmez, ama gerektiğinde kolları sıvayıp evi toparlayabilirsin. Arada bulaşık makinesini çalıştırmayı unutursunuz ama kahkaha eksik olmaz.

Senin gibi rahat bir isim olmalı: Jennifer Lawrence!

Senin gibi rahat bir isim olmalı: Jennifer Lawrence!

Temizlik konusunda biraz ‘free spirit’sin. Hayatın yoğun temposunda evi her daim mükemmel tutmak senin tarzın değil. Jennifer gibi sen de içgüdüsel yaşarsın: Canın isterse dip köşe temizlersin, istemezse de bir battaniyeyle koltukta kaybolursun. Özgürlük, rahatlık ve “hallederiz” enerjisi evinizin mottosu olurdu.

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Begüm
Begüm
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