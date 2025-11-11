onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Telefon Parasına Kılıf! Apple Yeni Aksesuarı "iPhone Pocket'ı" Duyurdu

Telefon Parasına Kılıf! Apple Yeni Aksesuarı "iPhone Pocket'ı" Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 20:09

Akıllı telefonların gerek maddi gerek kişisel verilerimizi barındırması açısından çok kıymetli olması, akıllı telefon tasarımlarının birbirine benzemesi telefonlarının güvenliği ve kişiselleştirilmesi gibi ihtiyaçları da doğuruyor. Bu yüzden akıllı telefon aksesuarları da akıllı telefonlar gibi büyük bir sektör haline geldi. Telefon üreticileri de bu aksesuar pazarından pay alma derdinde.

Apple ise aksesuar olarak Apple Pocket'ı duyurdu. Askı boyuna göre 150 ve 220 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen bu yeni nesil kılıfın farklı renk seçenekleri de mevcut.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sınırlı sayıda üretildi.

Sınırlı sayıda üretildi.

Miyake Design Studio ile yapılan iş birliğiyle ortaya çıkan bu yeni nesil kılıfla telefon veya diğer eşyalarınızı asklı çanta şeklinde veya elinizde taşıyabiliyorsunuz. Ürünün kısa askılı ve uzun askılı ayrı versiyonları olacak. Limon, Mandalina, Mor, Pembe, Tavus Kuşu (Peacock), Safir, Tarçın ve Siyah gibi renk seçenekleri olacak.

14 Kasım'da satışa sunulacak

14 Kasım'da satışa sunulacak

iPhone Pocket, 14 Kasım Cuma gününden itibaren bazı ülkelerde sınırlı sayıda Apple mağazasında satışa sunulacak. Satışın yapılacağı ülkeler ise Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın