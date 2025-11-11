Telefon Parasına Kılıf! Apple Yeni Aksesuarı "iPhone Pocket'ı" Duyurdu
Akıllı telefonların gerek maddi gerek kişisel verilerimizi barındırması açısından çok kıymetli olması, akıllı telefon tasarımlarının birbirine benzemesi telefonlarının güvenliği ve kişiselleştirilmesi gibi ihtiyaçları da doğuruyor. Bu yüzden akıllı telefon aksesuarları da akıllı telefonlar gibi büyük bir sektör haline geldi. Telefon üreticileri de bu aksesuar pazarından pay alma derdinde.
Apple ise aksesuar olarak Apple Pocket'ı duyurdu. Askı boyuna göre 150 ve 220 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen bu yeni nesil kılıfın farklı renk seçenekleri de mevcut.
Sınırlı sayıda üretildi.
14 Kasım'da satışa sunulacak
