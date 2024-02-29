Tekstil Atölyesi Açmak Kaça Patlar? Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Tekstil Atölyesi Açmak Kaça Patlar? Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Bu içeriğimizde bir tekstil atölyesi açmak için ne kadar gerekiyor, maliyeti ne kadar onu hesaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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Oldukça avantajlı ve kurması kolay olan bir tekstil atölyesi için neler gerekiyor ve maliyetleri ne kadar onları hesaplamak gerekiyor.
Tabii öncelikle atölyenizi açmak için bir alan bulmanız gerekiyor.
Diğer bir konu ise ekipmanlar! Daha büyük atölyelerde ve fabrikalarda otomatik makineler bulunurken siz ilk aşamada atölyenize daha fazla manuel özelliğe sahip makineleri alabiliriniz.
Tabii bir de atölyeyi açmak ve işletmek için almanız gereken bazı belgeler bulunuyor.
Atölyenizde çalışacak kişilerin SGK'ları ile birlikte giderlerini de hesaplamak gerekiyor.
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Yeni kurulan bir atölye olduğunuz için reklam bütçesi de ayırmanız gerekiyor.
Genel hatları ile baktığımızda 150 ile 250 metrekarelik bir alanda ortalama 15-20 çalışan ile bir atölye kurmanın maliyeti 1.500.000 TL'den başlayabilir.
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