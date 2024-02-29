Tekstil Atölyesi Açmak Kaça Patlar? Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

Tabii ki maliyetler atölyenin büyüklüğüne, hacmine ve hedefine göre değişse de ortalama bir atölye için günümüzün fiyatlarından ilerleyebiliriz.

Giyim, ev tekstil ürünleri ve diğer tekstil ürünlerini yapabileceğiniz bir tekstil atölyesi ile Türkiye ve yurt dışında farklı alanlara satışlar yapabilirsiniz.