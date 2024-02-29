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Tekstil Atölyesi Açmak Kaça Patlar? Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

etiket Tekstil Atölyesi Açmak Kaça Patlar? Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 14:01

Kendi işini kurmak isteyenler buraya! Bu içeriğimizde bir tekstil atölyesi açmak için ne kadar gerekiyor, maliyeti ne kadar onu hesaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

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Oldukça avantajlı ve kurması kolay olan bir tekstil atölyesi için neler gerekiyor ve maliyetleri ne kadar onları hesaplamak gerekiyor.

Oldukça avantajlı ve kurması kolay olan bir tekstil atölyesi için neler gerekiyor ve maliyetleri ne kadar onları hesaplamak gerekiyor.

Tabii ki maliyetler atölyenin büyüklüğüne, hacmine ve hedefine göre değişse de ortalama bir atölye için günümüzün fiyatlarından ilerleyebiliriz. 

Giyim, ev tekstil ürünleri ve diğer tekstil ürünlerini yapabileceğiniz bir tekstil atölyesi ile Türkiye ve yurt dışında farklı alanlara satışlar yapabilirsiniz.

Tabii öncelikle atölyenizi açmak için bir alan bulmanız gerekiyor.

Tabii öncelikle atölyenizi açmak için bir alan bulmanız gerekiyor.

Atölyenizde kaç kişi çalıştıracağınıza göre tutacağınız alanın da metrekaresi değişiyor ama genel hatlarıyla her çalışana en az 8 metrekare düşecek şekilde hesaplayabilirsiniz. Yine tutacağınız atölyede veya depoda tuvalet, mutfak olmalı. İstanbul'da 250 metrekarelik bir atölyenin kirası yaklaşık 30.000 TL civarında. Tabii bu diğer şehirlerde daha da uygun bir fiyata düşebiliyor.

Diğer bir konu ise ekipmanlar! Daha büyük atölyelerde ve fabrikalarda otomatik makineler bulunurken siz ilk aşamada atölyenize daha fazla manuel özelliğe sahip makineleri alabiliriniz.

Diğer bir konu ise ekipmanlar! Daha büyük atölyelerde ve fabrikalarda otomatik makineler bulunurken siz ilk aşamada atölyenize daha fazla manuel özelliğe sahip makineleri alabiliriniz.

Makinelerin özelliklerine göre fiyatları değişse de orta ölçekli bir yer oluşturmak istiyorsanız yaklaşık 5-6 makineye ihtiyacınız olacak. Bu makineler için de ortalama 60.000 ile 10.000 TL ayırabilirsiniz. Tabii ki çalışan kişiye göre bu fiyatlar makinelerin artması ile artacaktır.

Tabii bir de atölyeyi açmak ve işletmek için almanız gereken bazı belgeler bulunuyor.

Tabii bir de atölyeyi açmak ve işletmek için almanız gereken bazı belgeler bulunuyor.

Ruhsat, vergi kaydı, SGK kaydı, ticaret ve meslek odası kaydı ile birlikte tekstil ustalık belgesi kaydı yaptırmanız gerekiyor. Bunlar için de yine bir bütçe ayırmanız lazım.

Atölyenizde çalışacak kişilerin SGK'ları ile birlikte giderlerini de hesaplamak gerekiyor.

Atölyenizde çalışacak kişilerin SGK'ları ile birlikte giderlerini de hesaplamak gerekiyor.

Atölyede çalışacak kişilerin deneyimlerine göre aldıkları ücret değişse de en düşük ücret yani asgari ücret alan 1 kişi için 23.502 TL ayırmanız gerekiyor. Genel olarak çalışanlar için kişi başı 23.500 TL ile 45.000 TL arasında bir bütçe ayırabilirsiniz.

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Yeni kurulan bir atölye olduğunuz için reklam bütçesi de ayırmanız gerekiyor.

Yeni kurulan bir atölye olduğunuz için reklam bütçesi de ayırmanız gerekiyor.

Çünkü yeni müşterilere ulaşmanın en etkili yollarından biri reklam. Eğer 600.000 ile 800.000 TL'den daha yüksek bir bütçe ile sektöre giriş yapıyorsanız bütçenize göre %2 ile %5 arasında bir bütçeyi de reklama ayırabilirsiniz.

Genel hatları ile baktığımızda 150 ile 250 metrekarelik bir alanda ortalama 15-20 çalışan ile bir atölye kurmanın maliyeti 1.500.000 TL'den başlayabilir.

Genel hatları ile baktığımızda 150 ile 250 metrekarelik bir alanda ortalama 15-20 çalışan ile bir atölye kurmanın maliyeti 1.500.000 TL'den başlayabilir.

Çalışan sayınız arttıkça ve atölyeniz de büyüdükçe bu maliyet 5 milyonlara çıkabilir. Tabii ki ilk başta daha küçük ölçekli üretim yapacağınız bir atölye arıyorsanız 1 buçuk milyon ile 2 milyonu kenarıya ayırmanız en iyisi olacaktır.

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