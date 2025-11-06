TDK Yazım Kurallarına Göre Hangisi Doğru Yazılmış Cadde Adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı Türkçe dil bilgisiyle ilgili dikkat çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, özellikle İstanbul’daki tarihi semt adlarının doğru yazılışını merak ederek konuyu araştırmaya başladı.