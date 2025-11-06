onedio
TDK Yazım Kurallarına Göre Hangisi Doğru Yazılmış Cadde Adıdır?

TDK Yazım Kurallarına Göre Hangisi Doğru Yazılmış Cadde Adıdır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 22:41

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı Türkçe dil bilgisiyle ilgili dikkat çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, özellikle İstanbul’daki tarihi semt adlarının doğru yazılışını merak ederek konuyu araştırmaya başladı.

TDK Yazım Kurallarına Göre Hangisi Doğru Yazılmış Cadde Adıdır?

A: Koca Mustafa Paşa Caddesi

B: Kocamustafa Paşa Caddesi

C: Koca Mustafapaşa Caddesi

D: Kocamustafapaşa Caddesi

