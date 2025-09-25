onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tayvanlı Öğrenci Lian Kao Kontakt Lenslerini Ne Kadar Süre Çıkarmadı? Kim Milyoner Olmak İster

Tayvanlı Öğrenci Lian Kao Kontakt Lenslerini Ne Kadar Süre Çıkarmadı? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 21:55

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yine ilginç sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada sağlık alanında çarpıcı bir olay izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmacıya yöneltilen “2014'te Tayvan'da 23 yaşında bir öğrenci olan Lian Kao, kullandığı kontakt lensleri ne kadar süre boyunca gözünden bir kez bile çıkarıp temizlemediği için gözünde oluşan amip yüzünden kör olmuştur?” sorusu merak edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2014'te Tayvan'da 23 yaşında bir öğrenci olan Lian Kao, kullandığı kontakt lensleri ne kadar süre boyunca gözünden bir kez bile çıkarıp temizlemediği için gözünde oluşan amip yüzünden kör olmuştur?

2014'te Tayvan'da 23 yaşında bir öğrenci olan Lian Kao, kullandığı kontakt lensleri ne kadar süre boyunca gözünden bir kez bile çıkarıp temizlemediği için gözünde oluşan amip yüzünden kör olmuştur?

A- 6 gün

B- 6 hafta

C- 6 ay

D- 6 yıl

Cevap C, yani 6 ay.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın