Tayvanlı Öğrenci Lian Kao Kontakt Lenslerini Ne Kadar Süre Çıkarmadı? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yine ilginç sorularıyla gündeme geldi. Yarışmada sağlık alanında çarpıcı bir olay izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmacıya yöneltilen “2014'te Tayvan'da 23 yaşında bir öğrenci olan Lian Kao, kullandığı kontakt lensleri ne kadar süre boyunca gözünden bir kez bile çıkarıp temizlemediği için gözünde oluşan amip yüzünden kör olmuştur?” sorusu merak edildi.