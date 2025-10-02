Tat Gıda'dan Ketçap'ta Devrim: Tat Ketçap Pickle, Sweet Chili ve Cajun Spice

Tat Gıda’nın 60 yıla yakın süredir tüketicilerin sofralarına güvenle eşlik ettiğini vurgulayan Veysel Memiş, “Yüksek domates oranı, koruyucusuz içeriği, güven ve sağlık odaklı üretim anlayışı, ileri dolum teknolojisi ve benzersiz kalite standardıyla Türkiye’nin en yoğun domates tadını sunan ketçap markası Tat Ketçap, Türkiye’de bir ilke imza atarak efsanevi tadını dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleriyle buluşturuyor. Koruyucu kullanmadığımız özel formülümüzde, her 100 gramında içerdiği 170 gr domates ile bugün Türkiye’nin içerisinde en yoğun domates bulunduran, yani, en zengin ve temiz içerikli ketçabıyız. Lezzeti şişeye taşımak için ileri teknolojileri devreye alıyoruz. Ultra Clean Dolum Teknolojisi sayesinde şeffaf şişelerde ketçabın doğal rengini net bir şekilde görürken, oksijen geçişi de en aza indiriliyor. Böylece ketçabın hem rengi hem de besin değerleri koruma altına alınıyor. Türkiye’de ilk kez Tat tarafından kullanılan soğuk dolum teknolojisi ile ürünler hızla soğutuluyor ve raf ömürleri boyunca ilk anki tazelik korunuyor. Sterilize edilmiş, havası filtrelerle arındırılmış ortamda yapılan dolum sayesinde Tat Ketçap, şişesinde açıldığı ana kadar taptaze kalıyor. Bu özellikleriyle son 10 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen ketçap markası olduk. Şimdi de Dünya trendlerini Türk halkıyla buluşturmayı misyon edindik. Ketçap üretiminde yıllardır lider konumda bir marka olarak kategoriyi genişletiyoruz. Yeni seri ürünlerimizle tüketicilerimizin damak zevkine farklı kültürlerden bir yolculuk armağan etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Hem ülkemiz hem de dünya için yenilikçi ürünler geliştirmeye, tüketiciyi yepyeni tatlarla buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.