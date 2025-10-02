Tat Gıda'dan Ketçap'ta Devrim: Tat Ketçap Pickle, Sweet Chili ve Cajun Spice
Türkiye’nin en sevilen ketçap markası Tat, yeni çeşnili ketçap ürün serisiyle sofralara dünya lezzetlerini taşıyor.
Türk gıda endüstrisinde salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üretiminde lider konumda bulunan Tat Gıda, ketçap kategorisinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Tat Gıda, global mutfakların özgün tatlarını efsanevi ketçap lezzetiyle buluşturarak Türkiye’yi çeşnili ketçap ile tanıştırdı.
Yeni lezzetler, “Tat Ketçap’la Dünyanı Tatlandır” sloganıyla tüketiciyle buluştu.
“Çeşnili ketçap ürünlerimiz doğrudan ketçap kategorisinin geleceğini temsil ediyor”
“58 yıllık yolculuğumuzu inovasyonla taçlandırıyoruz”
Üst üste iki yıl Türkiye’nin en sevilen ketçap markası oldu.
