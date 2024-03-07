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Tarot Falına Göre 8 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 💐

Tarot Falına Göre 8 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? 💐

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:03

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Gerek iş gerekse de aşk hayatın senin kafanı çok karıştıracak gibi. Bu yüzden bu dönem bir şey hakkında karar alırken daha temkinli davranmalısın. Bir arkadaşına veya büyüğüne danışman bu aşamada sana fayda sağlayacaktır benden söylemesi. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var gibi geldi bana. Bu kişi sana o kadar değer veriyor ki, bu değerin boyutunu henüz sen bile fark edememişsin. Bakalım aranızda neler yaşanacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucuydu ama neyse ki bu dönemde bir ferahlama yaşayacaksın. Bunu başarabildiğin için gerçekten çok şanslısın sevgili okurum. Bununla beraber, bugün eski sevgilinle bir görüşme yaşayabilirsin. Bu seni heyecanlandıracak gibi geldi bana. Tekrar birlikte olacağını görüyorum. Fakat bana soracak olursan, temkinli davranmalısın. Aynı şeyleri tekrar yaşamanı istemem. Kendini kaptırmaman gerekiyor. Ayrıca, sağlık açısından seni zorlayan birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Aman dikkat diyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu dönem iş hayatınla ilgili yeni gelişmeler yaşayacak ve çok mutlu olacaksın. Bu gelişmelerle birlikte parasal anlamda rahata kavuşacaksın. Uzun zamandır beklediğin o terfiyi alacaksın diyebilirim. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, içinde çok iyi niyetle bazı davranışlarda bulunuyorsun ama çevrende bu durum farklı görülüyor. Sen onlara aldırış etme ve içinde ne yaşarsan onu yansıt olur mu sevgili okurum? Olmadığın biri gibi davranmak hiç hoş olmaz sonuçta. Ayrıca, yakın zamanda birtakım haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün yeni ortamlara girecek ve aklını başından alacak birisiyle

tanışacaksın. İlk başta oldukça soğuk davransa da daha sonra sana karşı olan

duygularını açığa vuracak. Bence ona bir şans vermelisin sevgili okurum. Pişman olmayacaksın :) Bununla beraber, bu dönemle birlikte şans kapıların açılacak ve hayalini kurduğun şeyler için adım atacaksın. Dilerim, çok mutlu olursun. Ayrıca, ailenden birinin de sana bazı sürprizleri olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz günlerde arkadaş grubun ile yaşadığın bazı tartışmalar senin canın çok sıkmış. Bu da gündelik hayatındaki enerjini etkilemiş gibi görünüyor. Bu durumlara bu kadar takılmamalısın. Arkadaş grubunun maalesef geçici bir grup olduğunu düşünüyorum. Kendin önüne bakmalı ve aldırış etmemelisin. Bununla birlikte, sevdiğin bir insan ile aranda bir bağ oluşacak diyebilirim. Bu bağ sonucunda birbirinize daha da yakın olacaksınız. İsminde de 'E' harfi var :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün mantığını geride bırakıp tamamen duygularınla hareket edeceğin bir gün yaşayacaksın diyebilirim. Alacağın kararlar konusunda ikilemlere düşebilirsin. Sakin kaldığın takdirde her şey senin lehine olacaktır zaten. Bununla birlikte, gelecek ile ilgili kaygıların var ve bu da seni biraz dalgın hale getiriyor. Artık bulunduğun ana odaklanmalı ve kafanı rahatlatmalısın. Her şey gönlüne göre olsun :) Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Değişimden korkmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Yeni tanıdığın insanlardan bazılarına karşı büyük ön yargı içindesin. Bu da senin o ortam içinde rahat hissedememene neden oluyor. Kendi kendine kuruntu yaptığını söyleyebilirim. Yanıldığını düşünüyorum sevgili okurum. Biraz rahatlat kendini olur mu? Bununla birlikte, sağlık konusunda diş ile ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Aksattığın bazı kontroller var bunları da en kısa süre içinde halletmeye bakmalısın. Ayrıca, diş beyazlatmaya ne derin? Eminim sana çok yakışacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak çok zor dönemlerden geçiyorsun. Bir yerden tutsan bir yerden gidiyormuş gibi geliyor. Bugün, bu konuyla ilgili bir aksiyon alman gerektiğini fark edecek ve bunun için de planlamalar yapacaksın. Kariyerinde gelişmeler olacağını görüyorum. Hiçbir şey için geç değil :) Bununla birlikte, sevdiğin bir insan ile ilgili kafanda bazı soru işaretleri oluşmaya başlamış. Bu da senin ona karşı olan tavrına yansıyor. Ona karşı net olmalısın sevgili okurum. İçinde tutmanın da inan bana bir anlamı yok. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kendini bu aralar fazla sıkmışsın ve bu da bedenen seni yormaya başlamış. Bu nedenle gün içinde baş ağrılarının arttığını fark etmişsindir. Artık bir şeyleri çözebilmek için kendinle savaş içinde olmaman gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Ne kadar az stres, o kadar baş ağrısı :) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı dalgalanmalar olacak gibi geldi bana. Bunlara şimdiden hazırlıklı olmalısın. Bu sürecin de geçici olduğunu bilmeni istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Biriyle ilgili hislerini çevrendeki insanlara açmaktan çekineceğin bir gün olacak diyebilirim. Karşındaki kişiyi incitmemek için bir şeyleri genellikle içine atıyorsun. Bugün, her şeyi açık ama kırıcı olmadan paylaşman gereken bir gün olacak. Oh be! Ben şimdiden buradan rahatladım :) Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin seninle paylaşmak istediği bir durum var. Bu konu üzerinde konuşacaksınız. Buna hazırlıklı olmalısın sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişte seni yaralayan bir insan seninle tekrar iletişime geçmek için fırsat kolluyor desem yeridir. Bu kişiyi hayatına almamalısın. Geçmiş geçmişte kaldı sonuçta değil mi? Aksi takdirde, tekrar aynı şeyleri yaşayacaksın. Bununla birlikte, maddi olarak bir rahatlama yaşayacaksın ama giderlerini iyi değerlendirmen gerekiyor. Yoksa diğer ayın başında yeni sorunlar yaşaman an meselesi. Ayrıca, sağlığın konusunda da biraz daha duyarlı olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün gireceğin bir tartışma günün ilk saatlerinde seni biraz üzebilir gibi geldi bana. Sevdiğin insanlarla tartışmak seni yoruyor maalesef. Bazen bu tarz şeyler yaşanıyor sevgili okurum, hepimiz insanız sonuçta. Bununla birlikte, son zamanlarda sırtında çok fazla yük var gibi hissediyorsun ve bu da seni bitkinleştiriyor. Kafanı dinlemek ve biraz bu kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsun. Yakın zamana bir tatil planı yapacaksın. Bu tatil sana çok iyi gelecek benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanılabilir hale getiren tüm kadınların 'günü' kutlu olsun! 💐

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