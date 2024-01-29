Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Bilim Dünyasının En Büyük Deneylerinden CERN’ün Maliyeti Ne Kadar?
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Bilim Dünyasının En Büyük Deneylerinden CERN’ün Maliyeti Ne Kadar?
Tarihteki ve bilim dünyasındaki en önemli yatırımlardan biri olan araştırma enstitüsü CERN'ü ve maliyetini inceliyoruz, gelin birlikte keşfedelim!
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Evrenin temel yapısını anlama fikriyle kurulumuna karar verilen CERN dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşudur.
Cenevre, İsviçre yakınlarında yer alan CERN merkezinin Fransa'da da binaları bulunuyor.
1954 yılında kurulan CERN, dünyanın en güçlü hızlandırıcısı olan Proton Synchrotron'u 1957 yılında faaliyeti geçirdi.
1974'te Süper Proton Senkrotron Tüneli için kazı yapıldı ve yüzeyin 40 metre derinliğinde 7 kilometrelik bir tüneli kazıldı.
Ardından 1983 yılında Avrupa'nın en büyük projelerinden biri olan LEP Tüneli için kazı çalışmaları başladı.
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Ardından CERN'in en büyük projesi olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yani LHC inşa edildi.
Dünyanın en büyük süper iletken iknası olan LHC güçlü bir manyetik alan sağlamaktadır.
LHC'nin inşası yaklaşık 10 yıl sürdü ve toplam maliyeti 4,75 milyar dolar olarak hesaplandı.
CERN için toplam maliyeti net olarak söylemek zordur çünkü projelere göre değişmektedir. Yine de devam eden maliyetleri yıllık olarak 13 milyar doların üzerinde olarak hesaplanmıştır.
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