2025’te 12 Büyük Ülkede Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Hollanda, asgari ücret artışında 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Aylık asgari ücret 2024 yılında 2.325 Euro iken, 2025 yılı itibarıyla 2.437 Euro olarak güncellendi. Bu, %4,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Hollandalılar memnun mu? Genel olarak evet. Çünkü Hollanda, sosyal refah açısından zaten oldukça iyi bir ülke. Ancak Amsterdam gibi pahalı şehirlerde yaşayanlar için bu rakam hâlâ yeterli değil.