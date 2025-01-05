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2025’te 12 Büyük Ülkede Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

etiket 2025’te 12 Büyük Ülkede Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 17:02

2025 yılına merhaba dedik, asgari ücretlerdeki değişiklikler gündeme bomba gibi düştü! Bazı ülkeler zam oranlarıyla çalışanlarının yüzünü güldürürken, bazıları 'Bu kadar mı?' dedirtti. Hangi ülkede ne kadar zam yapıldı, eski ücret neydi, yeni ücret ne oldu? İşte herkesin merak ettiği asgari ücret tablosu!

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1. Birleşik Krallık

1. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta çalışanlar için güzel bir haber: 2025 itibarıyla saatlik asgari ücret 11,44 sterlinden 12,21 sterline yükseliyor. Bu, yaklaşık %6,7'lik bir artış demek. Haftada 40 saat çalışan bir kişi yaklaşık 2.112 sterlin alacak.

Peki, ne değişti? İngiltere'de, özellikle Londra gibi şehirlerde kira ve market masrafları derken, bu artış biraz rahatlama sağlasa da tam anlamıyla 'oh be' dedirtmiyor. Kırsal kesimde yaşayanlar içinse durum daha iyi.

2. Almanya

2. Almanya

Almanya’da 2024 yılında saatlik asgari ücret 12,00 Euro seviyesindeydi. 2025 itibarıyla bu ücret, %6,8’lik bir artışla 12,82 Euro olacak. Haftada 40 saat çalışan bir kişi aylık yaklaşık 2222 Euro alacak. Almanya, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen, asgari ücret artışlarında daha ölçülü bir yaklaşım sergiliyor.

3. Fransa

3. Fransa

Fransa’da 2025’e girerken asgari ücret aylık 1.709 Euro'dan 1.767 Euro’ya çıktı. Artış oranı %3,4. Fransızlar ne diyor? Paris gibi büyük şehirlerde bu artış masrafları karşılamada biraz eksik kalıyor. Ancak kırsal bölgelerde yaşayanlar için gayet yeterli bir rakam. Fransız hükümeti ise, bu artışı enflasyonu dengelemek adına yaptığını söylüyor.

4. Hollanda

4. Hollanda

Hollanda, asgari ücret artışında 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Aylık asgari ücret 2024 yılında 2.325 Euro iken, 2025 yılı itibarıyla 2.437 Euro olarak güncellendi. Bu, %4,8’lik bir artış anlamına geliyor. 

Hollandalılar memnun mu? Genel olarak evet. Çünkü Hollanda, sosyal refah açısından zaten oldukça iyi bir ülke. Ancak Amsterdam gibi pahalı şehirlerde yaşayanlar için bu rakam hâlâ yeterli değil.

5. Lüksemburg

5. Lüksemburg

Lüksemburg, asgari ücrette yine Avrupa’nın lider ülkesi. 2024 yılında aylık 2.508 Euro olan ücret, 2025 itibarıyla %5,2’lik bir artışla 2.637,77 Euro seviyesine yükseltildi. Her ne kadar Lüksemburg’da asgari ücret oldukça yüksek görünse de, ülkedeki yaşam maliyetleri de aynı derecede yüksek. Bu durum, çalışanların gelirleri ile giderleri arasında denge kurmalarını zorlaştırabiliyor.

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6. İrlanda

6. İrlanda

İrlanda’da 2024’te saatlik ücret 12,70 Euro iken, 2025’te 13,50 Euro oldu. Artış oranı %6,3. Haftada 40 saat çalışan biri ayda yaklaşık 2.340 Euro kazanıyor. Bu artış, ülkedeki çalışanları memnun etti. İrlanda, refah seviyesini artırma hedefiyle maaş politikalarını sürekli iyileştiren ülkeler arasında yer alıyor.

7. Avustralya

7. Avustralya

Avustralya, 2025 yılında haftalık asgari ücreti 980 Avustralya doları olarak belirledi. Bu, dünya genelinde yüksek seviyelerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Avustralya’daki yüksek yaşam maliyetleri düşünüldüğünde, bu maaşın alım gücü tartışma konusu olmaya devam ediyor.

8. Kanada

8. Kanada

Kanada’da saatlik ücret 2024’te 17 Kanada doları iken, 2025’te 18,5 Kanada doları oldu. Artış oranı %8,8. Haftada 40 saat çalışan biri aylık yaklaşık 2.960 Kanada doları kazanıyor. Kanadalılar memnun mu? Eyalet bazlı farklılıklar nedeniyle bazı bölgelerde bu ücret oldukça iyi, ama Toronto ve Vancouver gibi pahalı şehirlerde çalışanlar daha fazlasını istiyor.

9. Japonya

9. Japonya

Japonya’da saatlik asgari ücret 2025’te 1.090 Japon yeni seviyesine yükseldi. Teknoloji ve yeniliklerin ülkesi Japonya’da bu maaş, asgari yaşam standartlarını sağlamak için yeterli görülüyor. Ancak Tokyo gibi pahalı şehirlerde durum biraz farklı olabilir.

10. Polonya

10. Polonya

Polonya’da çalışanlar için güzel haber geldi! Hükümet, 2025 yılı için asgari ücrete %7,6 oranında zam yapmaya hazırlanıyor. 2024’te asgari ücret brüt 4.300 zloty olarak belirlenmişti. Bu rakam, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında birçok çalışan için yetersiz kalmıştı. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte brüt asgari ücret 4.683 zloty olacak. Bu, çalışanların maaşlarına 383 zloty gibi bir artışın yansıyacağı anlamına geliyor. 💸

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11. Amerika Birleşik Devletleri

11. Amerika Birleşik Devletleri

ABD’de federal asgari ücret saat başına 7,25 dolar olarak kalmaya devam ediyor. Ancak 23 eyalet, 2025 yılı içinde kendi asgari ücretlerini artırmayı planlıyor.  Örneğin; Arizona 1 Ocak 2025’ten itibaren saatlik asgari ücret 14,70 dolar olacak. Tucson ve Flagstaff gibi şehirlerde bu rakam 15,00 dolar ve 17,85 dolara kadar çıkacak.

Kaliforniya ise...

Kaliforniya ise...

2025 yılı itibarıyla Kaliforniya'da asgari ücret 16,50 dolar olacak. Ayrıca, fazla mesai kuralları da güncelleniyor. Colorado: Asgari ücret 14,81 dolara yükseldi. Denver ve Boulder gibi şehirlerde ise farklı ücretler uygulanacak.

12. Türkiye

12. Türkiye

Türkiye'de de 2025 yılı için asgari ücret açıklandı. 2024 yılında net 17.002 TL olan asgari ücret, %30'luk bir artışla 2025 yılında 22.104 TL'ye yükseldi. 2025 yılı için belirlenen asgari ücret, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflese de, enflasyon ve yaşam maliyetleri dikkate alındığında yeterliliği konusunda tartışmalar sürüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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