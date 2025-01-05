2025’te 12 Büyük Ülkede Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
2025’te 12 Büyük Ülkede Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
2025 yılına merhaba dedik, asgari ücretlerdeki değişiklikler gündeme bomba gibi düştü! Bazı ülkeler zam oranlarıyla çalışanlarının yüzünü güldürürken, bazıları 'Bu kadar mı?' dedirtti. Hangi ülkede ne kadar zam yapıldı, eski ücret neydi, yeni ücret ne oldu? İşte herkesin merak ettiği asgari ücret tablosu!
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1. Birleşik Krallık
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2. Almanya
3. Fransa
4. Hollanda
5. Lüksemburg
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6. İrlanda
7. Avustralya
8. Kanada
9. Japonya
10. Polonya
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11. Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya ise...
12. Türkiye
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