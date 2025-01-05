Skoda Fiyat Listesi Ocak 2025: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Yeni yılın gelmesiyle otomobil markaları fiyatlarında güncellemeye gitti. Ocak ayının ilk gününden itibaren otomobil fiyat listeleri değişmeye başladı. Çek otomobil devi Skoda güncel fiyatları da merak konusu oldu. Skoda Ocak ayı fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın en çok tercih edilen modelinden biri olan Octavia Ocak ayı fiyatı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu?

İşte Skoda Ocak 2025 fiyat listesi.

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