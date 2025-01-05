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Skoda Fiyat Listesi Ocak 2025: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

etiket Skoda Fiyat Listesi Ocak 2025: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Skoda
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 14:49

Yeni yılın gelmesiyle otomobil markaları fiyatlarında güncellemeye gitti. Ocak ayının ilk gününden itibaren otomobil fiyat listeleri değişmeye başladı. Çek otomobil devi Skoda güncel fiyatları da merak konusu oldu. Skoda Ocak ayı fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın en çok tercih edilen modelinden biri olan Octavia Ocak ayı fiyatı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu? 

İşte Skoda Ocak 2025 fiyat listesi.

Kaynak

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Skoda Fiyat Listesi Ocak

Skoda Fiyat Listesi Ocak

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia Ocak ayında 1.362.951 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2025

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.362.951 TL

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.603.609 TL

Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2025

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.562.951 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.752.951 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.823.609 TL

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  1.993.609 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2025

  • Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.803.609 TL

  • Yeni  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.913.609 TL

  • Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.013.609 TL

  • Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.253.609 TL

  • Yeni Škoda Octavia RS 2.10 TSO 265 PS DSG 3.656.360 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2025

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.662.951 TL

  • Škoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.763.609 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.847.951 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 1.918.609 TL

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Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2025

  • Škoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.083.609 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.363.609 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.453.609 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2025

Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2025

  • Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.753.609 TL 

  • Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 3.153.609 TL

  • Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 4.806.360 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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