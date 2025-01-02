Honda Fiyat Listesi Ocak 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Yeni bir yılın gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. 2024 yılını kapatan otomobil markaları, 1 Ocak itibariyle güncel fiyat listelerini açıklamaya başladı. Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Honda'nın Ocak fiyatları da merak konusu oldu. Honda Ocak ayı fiyatlarını 01.01.2025 tarihinde güncelledi.

Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?

İşte, Honda Ocak 2025 güncel fiyat listesi.

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