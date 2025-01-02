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Honda Fiyat Listesi Ocak 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

etiket Honda Fiyat Listesi Ocak 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Honda
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 14:49

Yeni bir yılın gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. 2024 yılını kapatan otomobil markaları, 1 Ocak itibariyle güncel fiyat listelerini açıklamaya başladı. Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Honda'nın Ocak fiyatları da merak konusu oldu. Honda Ocak ayı fiyatlarını 01.01.2025 tarihinde güncelledi.

Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?

İşte, Honda Ocak 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Honda fiyat listesi Ocak 2025

Honda fiyat listesi Ocak 2025

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan City Ocak ayında 1 milyon 335 bin liradan listelendi. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City fiyat listesi Ocak 2025

Honda City fiyat listesi Ocak 2025
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.335.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Ocak 2025

Honda Civic fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2025

Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2025
  • 2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL

Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2025

Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.413.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.493.000 TL

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Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2025

Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.928.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.078.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style 2.268.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2025

Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2025
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.151.000 TL

Honda ZR-V fiyat listesi Ocak 2025

Honda ZR-V fiyat listesi Ocak 2025
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.138.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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