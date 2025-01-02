Honda Fiyat Listesi Ocak 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar
Honda Fiyat Listesi Ocak 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar
Yeni bir yılın gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. 2024 yılını kapatan otomobil markaları, 1 Ocak itibariyle güncel fiyat listelerini açıklamaya başladı. Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Honda'nın Ocak fiyatları da merak konusu oldu. Honda Ocak ayı fiyatlarını 01.01.2025 tarihinde güncelledi.
Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?
İşte, Honda Ocak 2025 güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi Ocak 2025
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Honda City fiyat listesi Ocak 2025
Honda Civic fiyat listesi Ocak 2025
Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2025
Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2025
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Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2025
Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2025
Honda ZR-V fiyat listesi Ocak 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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