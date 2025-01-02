onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Opel Fiyat Listesi Ocak 2025: Opel Corsa, Astra, ve Mokka Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Ocak 2025: Opel Corsa, Astra, ve Mokka Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 15:02

Yeni yılın gelmesiyle otomobil fiyatları güncellendi. Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler yeni yıldaki otomobil fiyatlarını araştırıyor. Opel de ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri. Alman otomotiv üreticisi Opel Ocakl 2025 fiyat listesini yayınladı.

Peki, Opel Corsa, Astra ve  Mokka ne kadar oldu? 

İşte Opel Ocak 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Opel fiyat listesi Ocak 2025

Opel fiyat listesi Ocak 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Aralık ayı itibarıyla 1.172.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2025

Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.398.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Ocak 2025

Opel Astra fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.606.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.767.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2025

Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.588.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.711.900 TL

  • 100 kW GS 1.630.900 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın