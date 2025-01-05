Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Yeni bir yıla girmemizle birlikte otomobil markaları fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Ocak ayının gelmesiyle Güney Kore'nin en çok tercih edilen otomobil markası Hyundai da fiyat değişikliğine gitti. Hyundai Ocak ayı fiyatları merak konusu olmuşken güncel fiyatlar resmi internet sitesinde yayınlandı.
Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Ocak 2025 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi Ocak 2025
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Hyundai i10 fiyat listesi Ocak 2025
Hyundai i20 fiyat listesi Ocak 2025
Hyundai Elantra fiyat listesi Ocak 2025
Hyundai Bayon fiyat listesi Ocak 2025
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Hyundai Kona fiyat listesi Ocak 2025
Hyundai Tucson fiyat listesi Ocak 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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