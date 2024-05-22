Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: ABD’nin Simgelerinden Golden Gate Köprüsü’nün Maliyeti ve Tarihi
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: ABD’nin Simgelerinden Golden Gate Köprüsü’nün Maliyeti ve Tarihi
Amerika Birleşik Devletleri'nin sembollerinden biri olan Golden Gate Köprüsü, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda tarihte önemli bir dönemeç. İşte bu ikonik köprünün yapımı ve maliyetiyle ilgili ilginç detaylar:
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Hadi biraz geri saralım ve düşünelim.
Bu köprü bir gecede ortaya çıkmadı!
Golden Gate Köprüsü'nün adı nereden geliyor biliyor musun?
Peki, neden turuncu?
Haydi, biraz geçmişe dönelim ve Golden Gate Köprüsü'nün yapımı sırasında yaşanan ilginç olaylara göz atalım.
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