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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: ABD’nin Simgelerinden Golden Gate Köprüsü’nün Maliyeti ve Tarihi

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: ABD’nin Simgelerinden Golden Gate Köprüsü’nün Maliyeti ve Tarihi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 14:01

Amerika Birleşik Devletleri'nin sembollerinden biri olan Golden Gate Köprüsü, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda tarihte önemli bir dönemeç. İşte bu ikonik köprünün yapımı ve maliyetiyle ilgili ilginç detaylar:

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Hadi biraz geri saralım ve düşünelim.

Hadi biraz geri saralım ve düşünelim.

San Francisco'nun güzel körfeziyle Golden Gate Boğazı'nın birleştiği noktada, o devasa ve olağanüstü köprüyü hayal et. İşte tam da burada, Golden Gate Köprüsü doğdu.

Bu köprü bir gecede ortaya çıkmadı!

İlk kez 1872'de ortaya atıldı bu fikir, ama işin aslı, inşaatına ancak 1933'te başlanabildi. Hani o dönemde, Amerika Büyük Buhran'ın ortasındaydı. Herkes işsizlik ve yoksullukla boğuşurken, bu büyük köprü projesine kaynak sağlamak gerçek bir cesaret işiydi.

İşin başlamasıyla birlikte, işçiler ve mühendisler doğanın bütün zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Büyük dalgalar, sert rüzgarlar ve dik kayalıklar, işin içinde olan herkesi zorladı. Ama pes etmediler. Azimle ve kararlılıkla, köprüyü sonunda tamamladılar.

Golden Gate Köprüsü'nün adı nereden geliyor biliyor musun?

Golden Gate Köprüsü'nün adı nereden geliyor biliyor musun?

İstanbul'daki Altın Boynuz diye anılan Haliç'i keşfeden Kaptan John C. Fremont, 1846'da bu bölgeye 'Golden Gate' adını vermiş. İşte o zaman, bu isimdeki 'Golden' (Altın) kelimesi, o muhteşem coğrafyanın değerini ve parlaklığını ifade etmek için seçilmiş.

Yani aslında, köprü adını üzerinden geçtiği bu eşsiz boğazdan alıyor. Ve bu isim, sadece bir coğrafi özellik değil, aynı zamanda Amerikan rüyasının bir parçası.

Peki, neden turuncu?

Peki, neden turuncu?

Golden Gate Köprüsü'nün sıcak turuncu rengi, sadece rastgele bir seçim değil. Köprünün inşaatı sırasında, mimarlar turuncu rengin denizin ve gökyüzünün mükemmel bir kontrastı olduğunu fark etmişler. Ayrıca, bu rengin köprüyü çevreleyen doğal manzara ile de uyum sağladığını görmüşler.

Haydi, biraz geçmişe dönelim ve Golden Gate Köprüsü'nün yapımı sırasında yaşanan ilginç olaylara göz atalım.

Haydi, biraz geçmişe dönelim ve Golden Gate Köprüsü'nün yapımı sırasında yaşanan ilginç olaylara göz atalım.

Köprünün altında gerilmiş olan güvenlik ağı sayesinde tam 19 çalışanın hayatı kurtarılmış. Bu kişiler daha sonra 'Half Way to Hell Club' (Cehennemin Yarı Yolu) adını verdikleri bir kulüp kurmuşlar.

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24 Mayıs 1987'de San Francisco Belediyesi, Golden Gate Köprüsü'nün 50. yıldönümünü kutlamak için büyük bir etkinlik düzenlemiştir.

24 Mayıs 1987'de San Francisco Belediyesi, Golden Gate Köprüsü'nün 50. yıldönümünü kutlamak için büyük bir etkinlik düzenlemiştir.

Köprü trafiğe kapatılmış ve insanların yürüyerek geçebilmesi için açılmış. Ancak işler beklenmedik bir hal almış; yetkililer sadece 50.000 kişinin geleceğini tahmin ederken, 750.000 ila 1.000.000 arasında kişi gelmiş. Yaklaşık 300.000 kişi köprünün üzerine aynı anda toplanınca, kavisli kemer tamamen düzleşmiş ve köprü 2 metre alçalmış.

Bir de şöyle rekorları var.

Köprünün inşası sırasında en yüksek ayak (227 m), en uzun (2.332 m), en kalın halat (92 cm) ve en büyük sualtı temelleri alanları gibi çeşitli rekorlar kırıldı. Bu teknik başarılar, köprünün dünya üzerinde en popüler köprü olmasına da yardımcı oldu ve dünya üzerinde en çok fotoğrafı çekilen köprü olma unvanını elinde tutmasına da katkı sağladı.

Gelelim Golden Gate Köprüsü'nün maliyetine.

Golden Gate Köprüsü'nün yapımı için tam tamına 35 milyon dolar harcanmıştı. O dönem için bu para gerçekten büyük bir miktar sayılırdı. Düşünün, o zamanlar Amerika Büyük Buhran'ın tam ortasındaydı. Herkes işsizlik ve zorluklarla boğuşuyordu. Buna rağmen, bu devasa köprü projesine kaynak aktarılmıştı.

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