Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: ABD’nin Simgelerinden Golden Gate Köprüsü’nün Maliyeti ve Tarihi

İlk kez 1872'de ortaya atıldı bu fikir, ama işin aslı, inşaatına ancak 1933'te başlanabildi. Hani o dönemde, Amerika Büyük Buhran'ın ortasındaydı. Herkes işsizlik ve yoksullukla boğuşurken, bu büyük köprü projesine kaynak sağlamak gerçek bir cesaret işiydi.

İşin başlamasıyla birlikte, işçiler ve mühendisler doğanın bütün zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Büyük dalgalar, sert rüzgarlar ve dik kayalıklar, işin içinde olan herkesi zorladı. Ama pes etmediler. Azimle ve kararlılıkla, köprüyü sonunda tamamladılar.