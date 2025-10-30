Tarihe Geçmiş En İlginç Sahne Kostümleri

Beyonce, yalnızca şarkıları ve dans performanslarıyla değil; kostümleriyle de sahneyi sallıyor! 2017 Grammy Müzik Ödülleri'nde giydiği bu kostümle sahnede adeta bir tanrıça gibi parladı. Hem enerjisini hem de sahne hakimiyetini gösteren bu kostüm, izleyenleri büyüledi ve unutulmaz bir an yarattı!