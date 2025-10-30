Tarihe Geçmiş En İlginç Sahne Kostümleri
Sahneye çıkmak sadece şarkı söylemek değil; izleyenlerin gözünü kamaştıracak, hafızalara kazınacak bir görsel şölen de sunmak demek. Bazı sanatçılar bunu başararak müzik tarihine geçti! İşte o isimler! 👇
1. Elton John ve gösterişli tüylü kostümü!
2. Michael Jackson ve efsane ceketleri...
3. Taç ve kraliyet peleriniyle Freddie Mercury!
4. Beyonce'yi sahnede 'kraliçe' yapan o kostümü...
5. Cher ve iddialı kostümleri!
6. Rengarenk kostümlerin adamı: David Bowie!
7. Konik sütyeniyle Madonna!
8. Hem makyajları hem de kostümleriyle sahnede görsel bir şölen sunan Kiss!
9. Lady Gaga'nın sahneyi kırmızıya boyadığı kostümü...
10. Prince'in ikonikleşen mor ceketi!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
