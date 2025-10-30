onedio
Tarihe Geçmiş En İlginç Sahne Kostümleri

İrem Coşkun
30.10.2025 - 21:31

Sahneye çıkmak sadece şarkı söylemek değil; izleyenlerin gözünü kamaştıracak, hafızalara kazınacak bir görsel şölen de sunmak demek. Bazı sanatçılar bunu başararak müzik tarihine geçti! İşte o isimler! 👇

1. Elton John ve gösterişli tüylü kostümü!

Elton John’un sahnedeki kostümleri her zaman renkli ve gösterişli olmuştur. Bu rengarenk, dev tüylü kostümü ise onunla özdeşleşen tasarımlardan biri! Kostüm öyle göz alıcı ki, Elton John sahneye çıktığı an onu görmemek imkansız!

2. Michael Jackson ve efsane ceketleri...

Dansı sahne şovu bir yana, Michael Jackson kendine has kostümleriyle de sahnede devleşen bir isimdi. Sahnede giydiği altın rengi askeri tarz ceketler, Michael Jackson'ın ikonikleşen tarzını ortaya çıkardı.

3. Taç ve kraliyet peleriniyle Freddie Mercury!

Queen'in efsane ismi Freddie Mercury, taktığı taç ve giydiği pelerini sahnedeki duruşuyla birleştirince unutulmaz bir ana imza attı! Freddie Mercury bu kostümüyle, kendini adeta sahnenin kralını ilan ediyordu!

4. Beyonce'yi sahnede 'kraliçe' yapan o kostümü...

Beyonce, yalnızca şarkıları ve dans performanslarıyla değil; kostümleriyle de sahneyi sallıyor! 2017 Grammy Müzik Ödülleri'nde giydiği bu kostümle sahnede adeta bir tanrıça gibi parladı. Hem enerjisini hem de sahne hakimiyetini gösteren bu kostüm, izleyenleri büyüledi ve unutulmaz bir an yarattı!

5. Cher ve iddialı kostümleri!

Cher’in 70’lerden itibaren sahnede giydiği tüylerle ve taşlarla süslü kostümler, cesaretin ve şıklığın simgesi oldu! Özellikle 2017 Billboard Müzik Ödülleri'nde giydiği bu kostümle, hala cesur seçimler yapabildiğini gösterdi!

6. Rengarenk kostümlerin adamı: David Bowie!

David Bowie, 1970’lerde sahnede Ziggy Stardust karakterini canlandırırken giydiği parlak, renkli ve sıra dışı kostümlerle izleyenleri büyülüyordu! Bu kostümler hem glam rock’ın simgesi oldu hem de Bowie’nin sahnedeki yaratıcılığını ve teatral duruşunu öne çıkardı!

7. Konik sütyeniyle Madonna!

Madonna’nın sahnede giydiği konik sütyen, sadece cesur bir moda tercihi değil, sahnede özgürlüğün ve güçlenmenin de sembolüydü. Bu kostümle birlikte performansı boyunca izleyenleri hem şaşırttı hem de etkiledi!

8. Hem makyajları hem de kostümleriyle sahnede görsel bir şölen sunan Kiss!

Kiss grubunun sahnedeki metalik kostümleri ve yüz boyaları, rock performanslarının en ikonik görsellerindendi. Hem teatral hem de enerjik sahne şovları, izleyenlerin hafızalarına kazındı.

9. Lady Gaga'nın sahneyi kırmızıya boyadığı kostümü...

Lady Gaga'nın her kostümü ayrı bir olay ama bu kostüm, onun teatral yanını ve sahnedeki dramatik duruşunu mükemmel bir şekilde vurguluyordu! İzleyenler, performans sırasında hem müzikten etkileniyor hem görsel şölenden büyüleniyor hem de Gaga’nın sahne hakimiyetine hayran kalıyordu!

10. Prince'in ikonikleşen mor ceketi!

Prince, Purple Rain Tour sırasında sahneye mor kadife ceket ve taşlarla süslenmiş pantolon ile çıkmıştı. Bu kostüm, hem sahnedeki karizmasını hem de performansının teatral yanını vurguluyordu. İzleyiciler, hem dansına hem de görselliğe hayran kalıyor, Prince’in sahnedeki enerjisi ve benzersiz tarzı akıllardan çıkmıyordu!

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
