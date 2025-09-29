Tam Uyuyacakken Aklına Gelenleri Bastıran 13 Şarkı

Gece yatağa giriyorsun, gözlerini kapatıyorsun ama beynin hâlâ çalışmaya devam ediyor… Acaba mesaj attı mı?,Yarın toplantı kaçta? Keşke öyle demeseydim… tanıdık geldi değil mi? İşte tam o anlarda ihtiyacın olan şey, seni kendi düşüncelerinden kurtaracak sakin, huzurlu şarkılar. 🎶

Zihnini sessize alıp kalbini yavaşlatacak, geceyi dinginleştiren şarkıları topladık. Dinle, rahatla, huzurla dal rüyalarına. ✨