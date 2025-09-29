Tam Uyuyacakken Aklına Gelenleri Bastıran 13 Şarkı
Gece yatağa giriyorsun, gözlerini kapatıyorsun ama beynin hâlâ çalışmaya devam ediyor… Acaba mesaj attı mı?,Yarın toplantı kaçta? Keşke öyle demeseydim… tanıdık geldi değil mi? İşte tam o anlarda ihtiyacın olan şey, seni kendi düşüncelerinden kurtaracak sakin, huzurlu şarkılar. 🎶
Zihnini sessize alıp kalbini yavaşlatacak, geceyi dinginleştiren şarkıları topladık. Dinle, rahatla, huzurla dal rüyalarına. ✨
1. Norah Jones – Don’t Know Why
2. Kings of Convenience – Misread
3. Mazzy Star – Fade Into You
4. Marconi Union – Weightless
5. Enya – Only Time
6. Yann Tiersen – Comptine d’un autre été
7. Agnes Obel – Riverside
8. Low – Nightingale
9. Max Richter - On The Nature Of Daylight
10. Daniel Caesar – Blessed
11. Phoebe Bridgers – Stay Alive
12. Hozier – Cherry Wine
13. Angus & Julia Stone – Big Jet Plane
