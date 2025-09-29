onedio
Tam Uyuyacakken Aklına Gelenleri Bastıran 13 Şarkı

Ceren Özer
29.09.2025 - 23:34

Gece yatağa giriyorsun, gözlerini kapatıyorsun ama beynin hâlâ çalışmaya devam ediyor… Acaba mesaj attı mı?,Yarın toplantı kaçta? Keşke öyle demeseydim… tanıdık geldi değil mi?  İşte tam o anlarda ihtiyacın olan şey, seni kendi düşüncelerinden kurtaracak sakin, huzurlu şarkılar. 🎶

Zihnini sessize alıp kalbini yavaşlatacak, geceyi dinginleştiren şarkıları topladık. Dinle, rahatla, huzurla dal rüyalarına. ✨

1. Norah Jones – Don’t Know Why

2. Kings of Convenience – Misread

3. Mazzy Star – Fade Into You

4. Marconi Union – Weightless

5. Enya – Only Time

6. Yann Tiersen – Comptine d’un autre été

7. Agnes Obel – Riverside

8. Low – Nightingale

9. Max Richter - On The Nature Of Daylight

10. Daniel Caesar – Blessed

11. Phoebe Bridgers – Stay Alive

12. Hozier – Cherry Wine

13. Angus & Julia Stone – Big Jet Plane

