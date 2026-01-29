Takımını Yapay Zekaya Göre Çalıştırdığı İddia Edilen Teknik Direktör Kovuldu

Sportif direktör Orlov'un t-online'a yaptığı açıklamaya göre, Soçi'ye yedi saat farkı bulunan Habarovsk deplasmanı öncesinde yapay zeka, oyuncuların 28 saat uyumadan kalmasını ve sabah 07.00'de antrenman yapmasını önerdi.

Moreno'nun ChatGPT'yi ek bir araçtan ziyade görevinin en önemli aracı haline getirmesinin ayrılığı getirdiğini belirten Orlov, 'Oyunculara eziyet etti ve kadronun Rus çekirdeği Moreno'dan çok mutsuzdu ve yabancı oyuncular da artık onun fikirlerine güvenmiyordu. Yardımcılarına ve oyuncularına karşı hiçbir empati göstermedi ve insanlar bunu hissetti.' ifadelerini kullandı.