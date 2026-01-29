onedio
Takımını Yapay Zekaya Göre Çalıştırdığı İddia Edilen Teknik Direktör Kovuldu

Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 15:27

Yapay zeka nedeniyle işten çıkarılan pek çok kişinin haberine denk geliyoruz. Ancak Rus ekibi FK Soçi'de bu durum farklı bir şekilde gerçekleşti. FK Soçi Sportif Direktörü Andrei Orlov, teknik direktör Roberto Moreno'nun bazı kararlarında  ChatGPT'nin önerilerini uyguladığını bu yüzden yolların ayrıldığını iddia etti. Moreno iddiaları yalanladı.

Teknik direktör ayrılıkları futbol dünyasında en sık yaşanan olaylardan ama FK Soçi'de durum biraz farklı.

Sportif direktör Orlov'un t-online'a yaptığı açıklamaya göre, Soçi'ye yedi saat farkı bulunan Habarovsk deplasmanı öncesinde yapay zeka, oyuncuların 28 saat uyumadan kalmasını ve sabah 07.00'de antrenman yapmasını önerdi.

Moreno'nun ChatGPT'yi ek bir araçtan ziyade görevinin en önemli aracı haline getirmesinin ayrılığı getirdiğini belirten Orlov, 'Oyunculara eziyet etti ve kadronun Rus çekirdeği Moreno'dan çok mutsuzdu ve yabancı oyuncular da artık onun fikirlerine güvenmiyordu. Yardımcılarına ve oyuncularına karşı hiçbir empati göstermedi ve insanlar bunu hissetti.' ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam iddiaları reddetti.

Moreno, ChatGPT’yi yalnızca Rusça-İspanyolca çeviri amacıyla sınırlı şekilde kullandığını belirterek, “Maç hazırlığı, kadro seçimi veya transfer konusunda hiçbir zaman yapay zekadan faydalanmadım. Bu iddialar tamamen asılsızdır” dedi.

