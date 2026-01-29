Takımını Yapay Zekaya Göre Çalıştırdığı İddia Edilen Teknik Direktör Kovuldu
Yapay zeka nedeniyle işten çıkarılan pek çok kişinin haberine denk geliyoruz. Ancak Rus ekibi FK Soçi'de bu durum farklı bir şekilde gerçekleşti. FK Soçi Sportif Direktörü Andrei Orlov, teknik direktör Roberto Moreno'nun bazı kararlarında ChatGPT'nin önerilerini uyguladığını bu yüzden yolların ayrıldığını iddia etti. Moreno iddiaları yalanladı.
Teknik direktör ayrılıkları futbol dünyasında en sık yaşanan olaylardan ama FK Soçi'de durum biraz farklı.
İspanyol teknik adam iddiaları reddetti.
