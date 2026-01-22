Survivor 2026 Eleme Sonucu: 22 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026’nın 22 Ocak akşamı ekrana gelen bölümünde rekabet dozu bir an bile düşmedi. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda üstünlük sağlamak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan ekip ödülün sahibi olurken, gecenin finalinde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Adaya veda edecek ismin belli olduğu anlar hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir gerilim yarattı.

Peki Survivor’da bugün kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 22 Ocak 2026 Survivor gecesinde yaşananlar…