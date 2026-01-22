onedio
Survivor 2026 Eleme Sonucu: 22 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Elif Sude Yenidoğan
23.01.2026 - 00:27

Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026’nın 22 Ocak akşamı ekrana gelen bölümünde rekabet dozu bir an bile düşmedi. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda üstünlük sağlamak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan ekip ödülün sahibi olurken, gecenin finalinde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Adaya veda edecek ismin belli olduğu anlar hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir gerilim yarattı. 

Peki Survivor’da bugün kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 22 Ocak 2026 Survivor gecesinde yaşananlar…

Survivor’da 22 Ocak Perşembe akşamı eleme gecesi yaşandı.

Eleme öncesinde yarışmacılar ödül kazanmak için parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyunda rekabet baştan sona yüksek seviyedeydi, mücadele anbean sertleşti. Parkurun tamamlanmasının ardından galip gelen ekip Ünlüler takımı oldu. Eleme potasının netleşmesiyle birlikte Eren ve Erkan’ın düellosu için gerilim arttı.

22 Ocak Perşembe Survivor’dan kim elendi?

Survivor 2026’ya veda eden isim Erkan oldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
