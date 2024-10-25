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Sürekli Aklında Olan Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Sürekli Aklında Olan Şeyi Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 10:01

Hayatında seni sürekli meşgul eden bir şey var, ama ne olduğunu biz tahmin edebiliriz! Şimdi bu eğlenceli teste başla ve sürekli aklında olan şeyi öğren!

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1. Hafta sonu planların genelde ne olur?

2. Diyelim ki tatildesin, ama beynin yine de meşgul. Aklına ilk ne gelir?

3. Hangi kokuyu duysan kendini daha iyi hissedersin?

4. Çocukken en sevdiğin oyun neydi?

5. Hangi temizlik malzemesi senin vazgeçilmezin?

5. Hangi temizlik malzemesi senin vazgeçilmezin?
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6. Senin için bir odanın temiz olması ne anlama gelir?

7. Temizlik yaparken müzik dinlemek senin için keyifli mi?

8. Son sorumuz! Hangi ses sana daha rahatlatıcı gelir?

Ev temizliği senin takıntın!

Ev temizliği senin takıntın!

Vallahi ne yalan söyleyelim, senin için evin pırıl pırıl olması hayatının merkezinde! Süpürmek, toz almak, camları silmek derken temizlik yapmak senin için bir terapi gibi. Misafir gelmeden ev önce derlenip toparlanmalı, mutfak her zaman düzenli olmalı diye düşünüyorsun. Hatta temizlik günlerini sabırsızlıkla bekliyorsun bile olabilir. Evde hiçbir köşe dağınık kalmasın, her şey düzen içinde olsun istiyorsun. Senin için tertemiz bir ev huzur demek!

Araba temizliği senin için vazgeçilmez!

Araba temizliği senin için vazgeçilmez!

Sen tam bir araba tutkunu gibi duruyorsun! Arabanın içi de dışı da hep temiz ve bakımlı olmalı, jantlar parlamalı, camlar su gibi berrak görünmeli diye düşünüyorsun. Arabanı yıkarken adeta meditasyon yapıyorsun, öyle değil mi? Şehrin en temiz arabası seninki olsun istiyorsun. Hem arabanın içindeki düzen de çok önemli! Koltukların arasına toz kaçmasın diye gösterdiğin özen bile takdire şayan. Evet, seninki bir araba aşkı!

Düzen ve planlama senin işin!

Düzen ve planlama senin işin!

Sen tam bir organizasyon insanısın! Her şeyin bir düzen içinde olmasına bayılıyorsun. Buzdolabındaki yiyeceklerden, evdeki dolaplara kadar her şey belirli bir sırayla yerleştirilmeli. Hayatında kaos ve dağınıklığa yer yok. Planlı olmak, işleri önceden ayarlamak seni rahatlatıyor. Ayrıca ev işlerini de yemek düzenini de asla son dakikaya bırakmazsın. Senin için her şeyin bir sırası ve zamanı var!

Rahatlık ve keyif senin önceliğin!

Rahatlık ve keyif senin önceliğin!

Senin için hayatın tadını çıkarmak en önemli şey! Temizlik ve düzen senin için o kadar da öncelikli değil. Daha çok dinlenmek, keyif yapmak, kendine zaman ayırmak seni mutlu ediyor. Evi her an mükemmel temiz tutmak ya da sürekli araba yıkamak senin tarzın değil. “Biraz dağınık olsa ne olur ki?” diye düşünebiliyorsun ve bu da gayet normal! Senin için önemli olan anın tadını çıkarmak, gerisi sonra halledilir.

Sen tam bir aile insanısın!

Sen tam bir aile insanısın!

Evde sürekli yapılacak bir şeyler var, değil mi? Kimi zaman çamaşır yıkamak, kimi zaman yemek hazırlamak, bazen de çocukların veya eşinin ihtiyaçları derken günün nasıl geçtiğini anlamıyorsun bile. Ama bu seni rahatsız etmiyor çünkü aile hayatı senin için her şeyden önce geliyor. Evin düzeni, aile üyelerinin mutluluğu senin için çok değerli. Sen olmasan evde kim bilir neler olurdu!

Temiz ve tozsuz bir ortam senin için önemli!

Temiz ve tozsuz bir ortam senin için önemli!

Senin için temizliğin en önemli tarafı tozlardan tamamen kurtulmak. Toz almak, mobilyaların üzerinde biriken tozları silmek, rafları düzenlemek derken evdeki en küçük ayrıntıya bile dikkat ediyorsun. Evde bir toz zerresi bile görsen rahatsız oluyorsun. Temizlik yaparken detaycı ve titizsin, belki de misafirliğe gittiğinde bile gözün direkt olarak tozlu yerlere kayıyor olabilir! Tozsuz bir ortamda rahat ediyorsun ve düzenli bir ortam senin için huzurun kaynağı.

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