Sürekli Aklında Olan Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Sürekli Aklında Olan Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Hayatında seni sürekli meşgul eden bir şey var, ama ne olduğunu biz tahmin edebiliriz! Şimdi bu eğlenceli teste başla ve sürekli aklında olan şeyi öğren!
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1. Hafta sonu planların genelde ne olur?
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2. Diyelim ki tatildesin, ama beynin yine de meşgul. Aklına ilk ne gelir?
3. Hangi kokuyu duysan kendini daha iyi hissedersin?
4. Çocukken en sevdiğin oyun neydi?
5. Hangi temizlik malzemesi senin vazgeçilmezin?
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