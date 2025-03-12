Sadece Titiz İnsanlarda Bulunan 10 Özellik
Sadece Titiz İnsanlarda Bulunan 10 Özellik
Bazıları için dağınıklık hayatın bir parçasıdır ama bazıları için tam bir kabustur! Titiz insanlar, dünyayı mikrop savaş alanı gibi görüp, temizlik malzemeleriyle donanmış birer savaşçıdır. İşte sadece titiz insanlarda bulunan 10 özellik! 👇
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1. Kapı kolları, telefon ekranı ve uzaktan kumanda onlar için mikrop yuvasıdır!
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2. Ellerini günde 100 kez yıkamaya yemin etmiş gibidirler.
3. Toz görünce beyin alarm moduna geçer!
4. Yanlarında sürekli ıslak mendil veya dezenfektan taşırlar.
5. Temizliği yeni bitirdikten sonra bir süre hiçbir şeye dokunmazlar.
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6. Çamaşır katlama ve düzenleme işi onlar için sanattır!
7. Misafirlerin bıraktığı bulaşıklar uyuyana kadar aklından çıkmaz.
8. "Bu banyo yeni temizlendi, biraz kullanmasak mı?"
9. Halıya bir şey döken kişi anında kara listeye alınır!
10. Temizlik malzemelerine bir servet harcarlar!
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