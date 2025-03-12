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Sadece Titiz İnsanlarda Bulunan 10 Özellik

etiket Sadece Titiz İnsanlarda Bulunan 10 Özellik

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 12:16

Bazıları için dağınıklık hayatın bir parçasıdır ama bazıları için tam bir kabustur! Titiz insanlar, dünyayı mikrop savaş alanı gibi görüp, temizlik malzemeleriyle donanmış birer savaşçıdır. İşte sadece titiz insanlarda bulunan 10 özellik! 👇

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1. Kapı kolları, telefon ekranı ve uzaktan kumanda onlar için mikrop yuvasıdır!

Herkes kapı koluna dokunur ama kaç kişi düzenli olarak temizler? Titiz biriyseniz, bu sorunun cevabını zaten biliyorsunuzdur! Telefon ekranına el sürmeden önce ve sonra eller yıkanır, uzaktan kumanda önce dezenfekte edilir, sonra dokunulur. Çünkü hijyen her şeyden önemli!

2. Ellerini günde 100 kez yıkamaya yemin etmiş gibidirler.

Eve girerken, çıkarken, bir şeye dokunduktan sonra, hatta bazen hiçbir şey yapmadan... Titiz bir insanın sabunu ve suyu en iyi arkadaşlarıdır. Öyle ki, sabun firmaları onlara teşekkür mektubu bile yazabilir!

3. Toz görünce beyin alarm moduna geçer!

Bir başkası için 'o kadar da kötü değil' olan toz zerreciği, titiz biri için devasa bir kirlilik kaynağıdır. Gözleri lazer tarayıcı gibi çalışır, mikroskobik tozları bile fark ederler. Bir yerde toz varsa, orada rahat edemezler!

4. Yanlarında sürekli ıslak mendil veya dezenfektan taşırlar.

Normal insanlar cüzdanını, anahtarını taşır; titiz insanlar ise çantalarına en az iki şişe dezenfektan koyar. Herhangi bir yabancı yüzeye temas ettiğinde eller hemen temizlenir. Metroda, restoranda, hatta arkadaş evinde bile önlem alınır!

5. Temizliği yeni bitirdikten sonra bir süre hiçbir şeye dokunmazlar.

Temizlik yaptıktan sonra o alan kutsaldır, kimse ona dokunamaz! Yeni süpürülmüş halıya çorapsız basan biri, titiz birinin kalp atışlarını hızlandırabilir. Yeni yıkanmış mutfak tezgahına bir şey dökülmesi mi? İşte bu tam bir felaket!

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6. Çamaşır katlama ve düzenleme işi onlar için sanattır!

Sadece temiz olmak yetmez, her şey düzenli de olmalı! Katlanan çamaşırların simetriği bozulursa küçük çaplı bir kriz çıkabilir. Çekmeceler, dolaplar askeri düzenle sıralanır, renklerine ve türlerine göre ayrılır.

7. Misafirlerin bıraktığı bulaşıklar uyuyana kadar aklından çıkmaz.

Misafirler gittikten sonra bulaşıkları sabaha bırakmak mı? Asla! Titiz biri için mutfağın temiz ve düzenli olması uykuya geçişin ön koşuludur. Hatta bazıları gece kalkıp bir kez daha tezgahı silmeyi düşünebilir...

8. "Bu banyo yeni temizlendi, biraz kullanmasak mı?"

Titiz insanlar için yeni temizlenmiş bir banyo, kullanılmak için değil sergilenmek içindir. Eğer temizlendiyse, en az 3-4 saat oraya girilmemeli ve temizliği riske atılmamalıdır.

9. Halıya bir şey döken kişi anında kara listeye alınır!

Halının üstüne bir şey mi döküldü? O kişi artık kara listededir! Hele ki dökülen şey zor çıkan bir şeyse, affedilmesi zor olur. Halı hemen temizlenir, ama o kişi bir daha içeri alınırken iki kez düşünülür!

10. Temizlik malzemelerine bir servet harcarlar!

Bazıları kıyafete, ayakkabıya para harcar, titiz insanlar ise temizlik malzemelerine. En kaliteli deterjanlar, en güçlü temizleyiciler, en yeni teknolojiler... Eğer bir yerde yeni bir temizlik ürünü varsa, titiz insanlar onu denemeden rahat edemez!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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