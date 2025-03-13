Uzayda Mahsur Kalan Astronotlardan Kötü Haber: Dönüşleri Yine Ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalan astronotlar ABD seçimleri için oy kullandı, yeni yıla beraber girdi. Bu süreçte astronotların sağlıklarıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. ISS'ten gelen yeni fotoğraflarda Sunita Williams'ın resmen yaşlandığı görüldü. Cildi daha fazla buruşmuş, kilo vermişti. NASA, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklasa da bu kadar uzun süre yerçekimsiz ortamda kalmak insan vücudu üzerinden olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

Astronotların Dünya'ya dönüşü için şu anda Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e güveniliyor. Donald Trump, son olarak hükümet danışmanı Elon Musk'a tam yetki verdiğini şu sözlerle açıklamıştı: