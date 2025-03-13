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Uzayda Mahsur Kalan Astronotlardan Kötü Haber: Dönüşleri Yine Ertelendi

Uzayda Mahsur Kalan Astronotlardan Kötü Haber: Dönüşleri Yine Ertelendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 10:10

NASA'nın Haziran ayında uzaya giden iki astronotu Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore, uzayda mahsur kaldı. Boeing şirketinin Starliner uzay aracıyla uzaya giden iki astronot, uzay araçlarının arızalanmasının ardından Dünya'ya dönemedi. Dönüşleri sürekli ertelenen iki astronot için son olarak Donald Trump harekete geçmiş ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a tam yetki vermişti. Kısa sürede iki astronotu kurtaracaklarını söyleyen Trump'ın söyledikleri ise gerçek olmadı.

Sekiz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların planlanan Dünya'ya dönüşleri yine ertelendi.

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Uzay yolculukları Haziran 2024'te başladı.

Uzay yolculukları Haziran 2024'te başladı.

NASA'nın iki astronotu Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore, Boeing markasının Starliner uzay aracıyla yeni misyonlarına başlamıştı. Fırlatma operasyonları başarılı geçen iki astronot, görevlerini tamamladı ve Dünya'ya dönmek için hazırlıklara başladı. Fakat astronotların uzay aracında arıza meydana geldi. 

Dünya'ya dönüşleri Temmuz'a, Ağustos'a ertelenen astronotların kısa süre içinde Dünya'ya dönemeyecekleri ortaya çıktı. Starliner uzay aracının boş bir şekilde Dünya'ya dönmesine karar verildi. Astronotlar 8 günlüğüne gittikleri uzayda fazladan 8 ay kaldı.

Donald Trump "Orada bir tehlike var" demişti.

Donald Trump "Orada bir tehlike var" demişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalan astronotlar ABD seçimleri için oy kullandı, yeni yıla beraber girdi. Bu süreçte astronotların sağlıklarıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. ISS'ten gelen yeni fotoğraflarda Sunita Williams'ın resmen yaşlandığı görüldü. Cildi daha fazla buruşmuş, kilo vermişti. NASA, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklasa da bu kadar uzun süre yerçekimsiz ortamda kalmak insan vücudu üzerinden olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

Astronotların Dünya'ya dönüşü için şu anda Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e güveniliyor. Donald Trump, son olarak hükümet danışmanı Elon Musk'a tam yetki verdiğini şu sözlerle açıklamıştı:

'Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi.'

Yine ertelendi!

Yine ertelendi!

Sekiz aydır Dünya'ya dönmeyi bekleyen iki astronota geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber verilmişti. Mart ayının sonunda gerçekleşmesi planlanan kurtarma operasyonunun Mart ayının ortasına alınabileceği söylenmişti. Trump'ın SpaceX'e tam yetki vermesinin ardından SpaceX fırlatma rampasında teknik bir sorun meydana geldi.

SpaceX, iki astronotu kurtarma operasyonunun yine ertelendiğini açıkladı. Ancak fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu gidişle astronotlar uzayda yaklaşık 10 ay kalacak gibi görünüyor!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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