Uzayda Mahsur Kalan Astronotlardan Kötü Haber: Dönüşleri Yine Ertelendi
Uzayda Mahsur Kalan Astronotlardan Kötü Haber: Dönüşleri Yine Ertelendi
NASA'nın Haziran ayında uzaya giden iki astronotu Sunita Williams ve Barry Butch Wilmore, uzayda mahsur kaldı. Boeing şirketinin Starliner uzay aracıyla uzaya giden iki astronot, uzay araçlarının arızalanmasının ardından Dünya'ya dönemedi. Dönüşleri sürekli ertelenen iki astronot için son olarak Donald Trump harekete geçmiş ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a tam yetki vermişti. Kısa sürede iki astronotu kurtaracaklarını söyleyen Trump'ın söyledikleri ise gerçek olmadı.
Sekiz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların planlanan Dünya'ya dönüşleri yine ertelendi.
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Uzay yolculukları Haziran 2024'te başladı.
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Donald Trump "Orada bir tehlike var" demişti.
Yine ertelendi!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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