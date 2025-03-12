Dekorasyon Tercihlerine Göre Ruh Eşin Kim?
Dekorasyon Tercihlerine Göre Ruh Eşin Kim?
Evimizi dilediğimiz şekilde dekore etmek, dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir. Tabii ruh eşini bulmak da dünyanın diğer güzel hislerinden!
Peki bu iki hissi birleştirirsek ortaya ne çıkar? Önce testimizi çözmemiz lazım!
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Evinin manzarasını seçerek testimize başlayalım!
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Evinin olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisi?
Hayalindeki oturma odası dekorasyonunu seç!
Şimdi de yatak odasını seç bakalım!
Bu mutfaklardan hangisi senin tarzına daha yakın?
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Peki bu banyolardan?
Genel ev dekorasyonunda hangi tarzı daha çok beğeniyorsun?
Son olarak şunu soralım: Evi ev yapan sence nedir?
Ruh eşin yok... Çünkü benzersiz bir ruha sahipsin!
Ruh eşin şu an hayatında olan biri!
Kedi. Evet, kesinlikle kedi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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