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Dekorasyon Tercihlerine Göre Ruh Eşin Kim?

etiket Dekorasyon Tercihlerine Göre Ruh Eşin Kim?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 10:16

Evimizi dilediğimiz şekilde dekore etmek, dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir. Tabii ruh eşini bulmak da dünyanın diğer güzel hislerinden! 

Peki bu iki hissi birleştirirsek ortaya ne çıkar? Önce testimizi çözmemiz lazım!

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Evinin manzarasını seçerek testimize başlayalım!

Evinin olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisi?

Hayalindeki oturma odası dekorasyonunu seç!

Şimdi de yatak odasını seç bakalım!

Bu mutfaklardan hangisi senin tarzına daha yakın?

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Peki bu banyolardan?

Genel ev dekorasyonunda hangi tarzı daha çok beğeniyorsun?

Son olarak şunu soralım: Evi ev yapan sence nedir?

Ruh eşin yok... Çünkü benzersiz bir ruha sahipsin!

Senin ruh eşini bulmaya çalıştık; bütün kaynakları tükettik, gezegenler arası seyahate çıktık ama ruh eşinin olmadığı kanısına vardık. Çünkü benzersiz bir ruha sahipsin. Hareketlerin, düşüncelerin, maneviyatın, dünya görüşün... Hepsi o kadar eşsiz ki seni kimseyle aynı kefeye koyamadık ve kimseyi yanına yakıştıramadık. Ruh eşin olmayabilir ama hayatındaki insanların hepsiyle çok iyi anlaştığını söyleyebiliriz. ❤️

Ruh eşin şu an hayatında olan biri!

Ruh eşin şu an hayatında olan biri!

Sen bir zamanlar çok tuhaf bir olayın içindeyken ruh eşinle tanışmışsın zaten! Bizce bu kişi romantik olarak tanıştığın ve halen iletişimde olduğun biri. Geçmişinden biri olabilir, şu an konuştuğun biri ya da konuşmak istediğin biri olabilir. Çok uyumlusunuz; hareketleriniz, konuşmanız ve hatta damak zevkiniz bile hemen hemen aynı! Umarız ruh eşinle çok güzel bir yaşantın olur!

Kedi. Evet, kesinlikle kedi!

Kedi. Evet, kesinlikle kedi!

Senin ruh eşin bir insan değil. Rahatına düşkünlüğü, uykuyu ve oyunu çok sevmesi, ruh halini anlayabilmesi ve hemen yanına gelmesi... Bir kedide hangi özellikler varsa sende de o özelliklerin hepsi var! Kediler mistik canlılardır, hisleri çok kuvvetlidir ve her zaman bir yerlerde görmeyi çok severiz. Senin ruh eşin bir kedi aslında. Bunu öğrendiğinde şaşırmış olabilirsin ama bizce hiiiiç şaşırma!

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Ma Belle
Ma Belle
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