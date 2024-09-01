Süpürgenizin Emiş Gücünün Kaybetmemesi İçin 13 Tüyo
Süpürgenizin Emiş Gücünün Kaybetmemesi İçin 13 Tüyo
Islak, kuru temizleme özelliği ve farklı zeminlere uyumlu yapısıyla öne çıkan süpürgeler adeta elimiz kolumuz oldu. Evdeki evcil hayvan tüylerinden yemek kırıntılarına ve sıvılara kadar tüm kirleri tek seferde temizlemenizi sağlayan bu süpürgelerin ufak da olsa bakıma ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz?
Çünkü doğru kullanım ve bakım adımları sayesinde süpürgenizin ekstra güçlü emiş performansını uzun süre korumanız mümkün. İşte her dikey süpürge sahibinin bilmesi gereken öneriler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Filtreleri temizleyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Boru ve başlıkları kontrol edin.
3. Zemin türüne göre ayar yapın.
4. Islak ve kuru süpürme kurulumu yapın.
5. Kirli hazneyi boşaltın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fırçaları temiz tutun.
7. Kirli suyu boşaltın.
8. Doğru yüzey temizleyicileri kullanın.
9. Sadece orjinal parçaları kullanın.
10. Periyodik bakım yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın