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Süpürgenizin Emiş Gücünün Kaybetmemesi İçin 13 Tüyo

etiket Süpürgenizin Emiş Gücünün Kaybetmemesi İçin 13 Tüyo

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 10:31

Islak, kuru temizleme özelliği ve farklı zeminlere uyumlu yapısıyla öne çıkan süpürgeler adeta elimiz kolumuz oldu. Evdeki evcil hayvan tüylerinden yemek kırıntılarına ve sıvılara kadar tüm kirleri tek seferde temizlemenizi sağlayan bu süpürgelerin ufak da olsa bakıma ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz?

Çünkü doğru kullanım ve bakım adımları sayesinde süpürgenizin ekstra güçlü emiş performansını uzun süre korumanız mümkün. İşte her dikey süpürge sahibinin bilmesi gereken öneriler!

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1. Filtreleri temizleyin.

Dikey süpürgelerin emiş performansı yüksek ölçüde filtre temizliğine bağlıdır. Çünkü filtrede hapsedilen toz ve kir miktarı ne kadar fazlaysa süpürgenin performansı da o kadar yavaşlama eğilimi gösterebilir. Dolayısıyla filtreleri düzenli olarak temizleyerek kirlerin, emiş performansını kötü etkileme riskini önleyebilirsiniz. Elbette bu esnada süpürgenizin kullanım kılavuzunda yer alan filtre yıkama ve değiştirme adımlarını uygulamanız önerilir.

2. Boru ve başlıkları kontrol edin.

Gün içinde temizlik yaparken kimi zaman büyük boyutlu cisimlerin veya kumaş parçalarının süpürge içine kaçma riski olur. Söz konusu kaliteli performansı korumak olduğunda, süpürgeye kaçan bu parçalar deneyimi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle boru ve başlıklarda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek, performansı korumak için harika bir yöntemdir.

3. Zemin türüne göre ayar yapın.

Philips Aqua Trio 9000 gibi farklı zemin türlerine göre özelleşmiş bir model kullanıyorsanız, emiş gücü kaybı yaşamamak için doğru ayarları yapmanız gerekir. Örneğin; halılarda yüksek, sert zeminlerde orta ve düşük ayarla çalışmak hem enerji tasarrufu sağlar hem de süpürge ömrünü kat kat uzatabilir.

4. Islak ve kuru süpürme kurulumu yapın.

Philips Aqua Trio'nun ıslak ve kuru süpürmeye izin veren devrim niteliğindeki özelliği, etrafı kolayca süpürüp fırçalamanızı sağlar. Ancak her zaman aynı anda ıslak ve kuru temizlik yapmanız gerekmeyebilir. Bu durumda ıslak temizlikteki parçaları takmak onları boş yere kullanacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla süpürge kurulumunun temizlik ihtiyacına göre yapılması en doğrusudur.

5. Kirli hazneyi boşaltın.

Dikey süpürgeler ne kadar akıllı cihazlar olsalar da içlerinde biriken kirin manuel olarak boşaltılması gerekir. Her temizlik sonrası kirli hazneyi boşaltarak süpürgeyi temiz şekilde saklamanız önemlidir. Böylece sonraki temizliklerde ekstra vakit kaybetmemiş ve yüksek emiş gücünü korumuş olursunuz.

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6. Fırçaları temiz tutun.

Aslında Philips Aqua Trio 9000 kendi kendini temizleyen filtrelere sahiptir. Fakat bu filtreler yüzeylerle doğrudan temas halinde olduğundan saç, tüy, iplik gibi cisimlerin dolanmasına müsait parçalardır. Dolayısıyla süpürge fırçalarını kendi kendine temizlemeden önce takılan parçaları kesip atmayı ve otomatik temizlik sonrası çıkarıp kurumaya bırakmayı deneyebilirsiniz.

7. Kirli suyu boşaltın.

Devrim niteliğindeki ıslak temizliğin de istenen performansı gösterebilmesi için su haznesi bakımına gereksinim vardır. Nitekim temizlik sonrası kirlenen bu hazneyi anında boşaltmak son derece önemlidir. Böylece haznenin kireçlenmesi ve uzun süreli pisliklerden zarar görmesi engellenir. Ayrıca boşaltıp temizlediğiniz hazneyi kullanmadan önce kurutmayı da ihmal etmemeniz önerilir.

8. Doğru yüzey temizleyicileri kullanın.

Süpürge performansını maksimuma çıkarmak için temizlik esnasında kullandığınız solüsyonlara dikkat etmeniz, bakımın bir diğer adımıdır. Örneğin; sert yüzeylere özel konsantre solüsyonlar kullanıyorsanız, bunların süpürgeye zarar vermediğinden emin olmalısınız. Böylece olası ihmalkarlıklara bağlı sorun yaşama ve parçalara zarar verme riskini ortadan kaldırırsınız.

9. Sadece orjinal parçaları kullanın.

9. Sadece orjinal parçaları kullanın.

Elbette zaman zaman süpürgelerin ufak tefek arıza yapması normaldir. Kullanıcı hatasına bağlı kırılan veya zedelenen parçaları değiştirirken mutlaka bayi desteği almak ve sadece orjinal parçaları kullanmak gerekir. Çünkü yan sanayi ürünler süpürge performansını fazlasıyla kötü etkileyebilir.

10. Periyodik bakım yapın.

Bir diğer konu da süpürgenin düzenli bakımını yapmaktır. Üreticinin önerdiği periyodik bakımlar sadece cihaz kullanım ömrünü uzatmakla kalmaz. Aynı zamanda mevcut yüksek performansın da korunmasını sağlar. Örneğin; fırçaların, filtrelerin ve bataryanın düzenli kontrolü, bu tip önemli parçalarda sorun çıkma riskini minimuma indirir.

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11. Kablo ve priz kontrolü yapın.

Dikey süpürgeler şarjlı çalışan ürünlerdir fakat bu, elektrik bağlantısına gereksinim olmadığı anlamına gelmez. Çünkü istasyonda şarj olan bu ürünler batarya sistemiyle çalışırlar. Dolayısıyla cihazı prize takılı bulundurduğunuz alandaki olası gevşeklikler ve elektrik kaçakları ciddi risk teşkil eder. Bu tür riskleri önlemek için mutlaka kablo ve priz bağlantısını önceden kontrol etmeniz önemlidir.

12. Süpürgeyi dikey konumda tutun.

12. Süpürgeyi dikey konumda tutun.

Bir diğer konu da süpürgeyi yatay olarak değil, dikey olarak saklamaktır. Çünkü adı üstüne dikey süpürge olarak adlandırılan bu cihazlar, dik konumda saklanmak üzere geliştirilmiştir. Böylece hem motor daha uzun ömürlü olur hem de batarya doğru şekilde şarj olur. Bu da olası güç kayıplarını önlemede oldukça etkilidir.

13. Düzenli kullanın.

Son olarak; işleyen demir ışıldar misali, dikey süpürgeler de kullana kullana güçlenir. Çünkü uzun süre kullanılmayan ve bir köşede bekleyen bir süpürgenin içinde toz ve kir birikme ihtimali daha yüksektir. Bu durum da cihaz performansını düşürme riski taşır. Ayrıca düzenli kullanım sayesinde, periyodik bakım gerektirecek kimi aksaklıklar da kolayca anlaşılabilir. Bu da emiş gücünü ve performansı korumak için mükemmel bir yöntemdir.

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