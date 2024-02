Sufjan Stevens’ın Kalbini Okşayacak 10 Şarkısı

Sufjan Stevens, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve çok enstrümanlı bir müzisyendir. 1 Temmuz 1975'te Detroit, Michigan'da doğan Stevens, çeşitli müzik türlerini bir araya getiren ve genellikle duygusal ve düşündürücü sözleriyle tanınan bir sanatçıdır. Özellikle 'Call Me By Your Name' filmi için yaptığı şarkılarla tanınan Stevens ile keyifli bir müzik yolculuğuna çıkalım.