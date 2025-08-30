onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Su Tüketim Tarzına Göre Sağlık Puanın Kaç?

etiket Su Tüketim Tarzına Göre Sağlık Puanın Kaç?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.08.2025 - 12:01

Alışkanlıklarımız her konuda bizi ele veriyor. Bu sefer su tüketim alışkanlıklarına ve tarzına göre sağlık puanını söyleyeceğiz! Sonuçları görünce alınmaca, gücenmece yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlıyoruz! Bu sıcak havalarda seni serinleten bir içecek var mı?

4. Çantanda su şişesi taşıyor musun?

4. Çantanda su şişesi taşıyor musun?

5. Spor veya yürüyüş sonrası bu içeceklerden hangisi sana çok çekici geliyor diye sorsak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Restoranda yemek siparişi verirken su...

7. Sana da suyun tadı bazen farklı geliyor mu?

8. Gün içinde sana su içmeyi hatırlatan şey genelde ne oluyor?

9. Tek nefeste kaç litre su içebilirsin?

Sana altın madalya veriyoruz çünkü sağlık puanın 90!

Senin su içme rutinin o kadar oturmuş ki bir diyetisyen görse “Bravo” diye ayağa kalkar! Yanında su şişesi taşımak senin için bir aksesuar değil, adeta bir refleks olmuş. Günde 8 bardak mı? Onu çoktan geçiyorsun diyebiliriz! Vücudun su içmeye o kadar çok alışmış ki susamadığında bile ağzını bir bardak su ile ıslatıp rahatlıyorsun. Tek dikkat etmen gereken şey suyu bazen çok soğuk içip mideni üşütmemek. Onun dışında sen bu işi çözmüşsün diyebiliyoruz ama yine de günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!

70 puan diyoruz, gayet iyi!

Su içme alışkanlığın fena değil, hatta çoğu insandan daha bilinçlisin. Ama bazen kahve ya da soğuk içecekler suyun önüne geçebiliyor. Küçük bir sorunumuz olabilir. Sorun şu ki vücudun bana su lazım dediğinde fark etmiyorsun. Birkaç ufak dokunuşla bu işi tam puana çıkarabilirsin. Yanına küçük bir matara koy, telefonuna hatırlatma kur, yemek öncesi bir bardak iç… Hepsi toplansa seni şampiyonlar ligine taşır. Günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etme!

50 puan diyoruz çünkü biraz unutkanlık söz konusu.

Senin olayın net: Su içmek aklına gelirse içiyorsun, gelmezse içmiyorsun. Biraz anı yaşayan bir tarzın var ama konu sağlık olunca bu biraz riskli. Susuz kaldığında baş ağrısı, yorgunluk ve cilt kuruluğu gibi ufak sinyaller alabilirsin. Çözümü basit: Masanda ya da çantanda suyu görünür bir yere koy. Birkaç gün içinde farkı hissedeceksin. Gün içinde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etme!

40 puan veriyoruz çünkü su içme alışkanlığın yok...

imgur.com

Belli ki suyla ilişkin biraz mesafeli. Gün boyu litre litre kahve, çay ve soğuk içecek içiyorsun ama saf suya sıra gelmiyor. Oysa su vücudun bütün sistemi için temel yakıt. Böyle giderse enerjin düşer, cildin kurur ve hatta odaklanman bile zorlaşır. Endişelenmeni istemeyiz çünkü bunu değiştirebiliriz! Günde 8 bardak kuralını hedefe koy. İlk gün zor gelse de bir hafta sonra farkı hissedeceksin. Emin ol bedenin sana teşekkür edecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın