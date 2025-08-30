Su Tüketim Tarzına Göre Sağlık Puanın Kaç?

Senin su içme rutinin o kadar oturmuş ki bir diyetisyen görse “Bravo” diye ayağa kalkar! Yanında su şişesi taşımak senin için bir aksesuar değil, adeta bir refleks olmuş. Günde 8 bardak mı? Onu çoktan geçiyorsun diyebiliriz! Vücudun su içmeye o kadar çok alışmış ki susamadığında bile ağzını bir bardak su ile ıslatıp rahatlıyorsun. Tek dikkat etmen gereken şey suyu bazen çok soğuk içip mideni üşütmemek. Onun dışında sen bu işi çözmüşsün diyebiliyoruz ama yine de günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!