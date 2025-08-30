Su Tüketim Tarzına Göre Sağlık Puanın Kaç?
Alışkanlıklarımız her konuda bizi ele veriyor. Bu sefer su tüketim alışkanlıklarına ve tarzına göre sağlık puanını söyleyeceğiz! Sonuçları görünce alınmaca, gücenmece yok!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlıyoruz! Bu sıcak havalarda seni serinleten bir içecek var mı?
4. Çantanda su şişesi taşıyor musun?
5. Spor veya yürüyüş sonrası bu içeceklerden hangisi sana çok çekici geliyor diye sorsak?
6. Restoranda yemek siparişi verirken su...
7. Sana da suyun tadı bazen farklı geliyor mu?
8. Gün içinde sana su içmeyi hatırlatan şey genelde ne oluyor?
9. Tek nefeste kaç litre su içebilirsin?
Sana altın madalya veriyoruz çünkü sağlık puanın 90!
70 puan diyoruz, gayet iyi!
50 puan diyoruz çünkü biraz unutkanlık söz konusu.
40 puan veriyoruz çünkü su içme alışkanlığın yok...
