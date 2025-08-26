Su İçmeyi Hatırlatan Test! Ne Zaman Su İçmelisin?

Vücudumuzun en temel ihtiyacı ile karşınızdayız. Su! Gün içinde 8 bardak su içmemiz gerektiğini herkes söyler. Fakat ne zaman su içmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Sadece susadığınız zamanlarda değil, belirli zaman dilimlerinde de su içerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Yeterli düzeyde ve doğru zamanlarda su içerek hem cilt sağlığınızı hem de zihinsel fonksiyonları iyileştirirsiniz. Gelin, birlikte su içme zamanınızı bulalım ve su içmeyi rutin hale getirelim!