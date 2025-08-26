Su İçmeyi Hatırlatan Test! Ne Zaman Su İçmelisin?
Vücudumuzun en temel ihtiyacı ile karşınızdayız. Su! Gün içinde 8 bardak su içmemiz gerektiğini herkes söyler. Fakat ne zaman su içmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Sadece susadığınız zamanlarda değil, belirli zaman dilimlerinde de su içerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.
Yeterli düzeyde ve doğru zamanlarda su içerek hem cilt sağlığınızı hem de zihinsel fonksiyonları iyileştirirsiniz. Gelin, birlikte su içme zamanınızı bulalım ve su içmeyi rutin hale getirelim!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Yaşınızı da söyler misiniz?
3. Şimdi sabah rutininize bir göz atın! Uyandığınızda ilk yaptığınız şey ne olur?
4. Gününüzü de gözden geçirelim! Hangi saatlerde susadığınızı hissedersiniz?
5. İş ya da ders esnasında su içer misiniz?
6. Peki, su içmeyi size ne hatırlatır?
7. En önemli sorulardan biri! Günde kaç bardak su içiyorsunuz?
8. Spor yaparken ya da çok hareket ettiğiniz anlarda su içme alışkanlığınız nasıl olur?
9. Son olarak! Su içmeyi hatırlamak için ne kullanırsınız?
Su içme zamanlarınız harika!
Su içme rutininiz var fakat kritik zamanları unutmamalısınız!
Susuzluk sinyalini beklemeden içmelisiniz!
Susuzluğu da hissetmiyorsunuz, suyu her zaman yanınızda bulundurmalısınız!
