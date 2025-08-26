onedio
Su İçmeyi Hatırlatan Test! Ne Zaman Su İçmelisin?

Elif Nur Çamurcu
26.08.2025 - 12:01

Vücudumuzun en temel ihtiyacı ile karşınızdayız. Su! Gün içinde 8 bardak su içmemiz gerektiğini herkes söyler. Fakat ne zaman su içmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Sadece susadığınız zamanlarda değil, belirli zaman dilimlerinde de su içerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. 

Yeterli düzeyde ve doğru zamanlarda su içerek hem cilt sağlığınızı hem de zihinsel fonksiyonları iyileştirirsiniz. Gelin, birlikte su içme zamanınızı bulalım ve su içmeyi rutin hale getirelim!

1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?

2. Yaşınızı da söyler misiniz?

3. Şimdi sabah rutininize bir göz atın! Uyandığınızda ilk yaptığınız şey ne olur?

4. Gününüzü de gözden geçirelim! Hangi saatlerde susadığınızı hissedersiniz?

5. İş ya da ders esnasında su içer misiniz?

6. Peki, su içmeyi size ne hatırlatır?

7. En önemli sorulardan biri! Günde kaç bardak su içiyorsunuz?

8. Spor yaparken ya da çok hareket ettiğiniz anlarda su içme alışkanlığınız nasıl olur?

9. Son olarak! Su içmeyi hatırlamak için ne kullanırsınız?

Su içme zamanlarınız harika!

Su içme konusunda disiplinli olduğunuzu görüyoruz. Hem yeteri kadar su içiyorsunuz hem de ne zaman içmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Sabah kalkar kalmaz içtiğinizde uyku sırasında kaybettiğiniz sıvıyı hemen yerine koyuyorsunuz. Ayrıca yemekten yarım saat önce su içmeniz sindirim sisteminizi olumlu olarak etkiliyor. Spor ve hareket öncesi su içmek ise kas ve eklemlerinizi geliştirir. Bunları uyguladığınızı görüyoruz. Su tüketimini hem düzenli hem de doğru zamanlarda yapıyorsunuz!

Su içme rutininiz var fakat kritik zamanları unutmamalısınız!

Su içme alışkanlığınızın olduğunu görüyoruz. Fakat bazı kritik zamanları atlıyorsunuz. Öğün öncesi, öğle vakti ve akşamüstü su içerseniz enerjinizi hep yüksek tutabilirsiniz. Ayrıca spor ya da hareket esnasında içmek midenizi etkileyebilir. Bu yüzden öncesinde alacağınız su daha iyi hissetmenizi sağlar. Yeterli su tüketiminin yanında zamanlamayı da iyi yaparsanız hem enerjiniz hem de odak seviyeniz gün boyunca yüksek olur!

Susuzluk sinyalini beklemeden içmelisiniz!

Su içmeyi genellikle unuttuğunuzu görmekteyiz. Vücudunuz sinyal verene kadar içmiyorsunuz. Ama özellikle içmeniz gereken zamanlar var. Sabahları uyandığınızda, öğünlerden yarım saat önce, uzun süre çalıştığınızda su içmelisiniz! Susuzluk hissi ya da baş ağrısı sizin alarmınız olmamalı. Düzenli bir şekilde içerseniz bunlara maruz kalmadan gününüzü geçirebilirsiniz. Böylece sağlığınıza sağlık katarsınız!

Susuzluğu da hissetmiyorsunuz, suyu her zaman yanınızda bulundurmalısınız!

Hiç su içme alışkanlığınız yok... Gün içinde susuzluk belirtilerini fark etmiyor ya da görmezden geliyor olabilirsiniz. Fakat bunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi etkileyeceğini unutmamalısınız. Su içmek bir görev değil. Hayatınızın parçası olmalı. Gün içinde her saat başı 2-3 yudum alarak alışkanlığı kazanabilirsiniz. Ayrıca sabah uyandığınızda, her öğünden önce ve yatmadan 1 saat önce su içmeniz vücudunuzun sıvı dengesini düzeltecektir!

