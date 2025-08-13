Su İçmeden Bir Gün Geçirirseniz Ne Olur? Saat Saat Vücudunuzda Yaşanacak Değişimler

Bir gün boyunca su içmemenin vücuttaki en büyük etkisi, böbrekler ve kalp üzerinde hissedilir. Böbrekler, vücuttan toksinleri atmak için suya ihtiyaç duyar. Yeterli su almadığınızda, böbrekler daha az çalışır ve bu da idrar yolu enfeksiyonlarına, hatta daha ciddi böbrek problemlerine yol açabilir. Kalbiniz de bu süreçten olumsuz etkilenir çünkü susuzluk, kanın yoğunlaşmasına yol açar ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum, kalp atışlarını hızlandırabilir ve genel olarak daha yavaş bir dolaşım sistemine sebep olabilir.