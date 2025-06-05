onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Şu an Partnerinden Hangi Mesaj Gelse Seni Çok Mutlu Ederdi?

etiket Şu an Partnerinden Hangi Mesaj Gelse Seni Çok Mutlu Ederdi?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 22:01

İlişkilerde bazen ihtiyacımız olan tek şey bir mesajdır. Bir özür, sürpriz ya da sadece 'Özür dilerim.' mesajı... Peki şu anda telefonuna partnerinden hangi mesaj düşse içini sıcacık yapar, yüzünde kocaman bir gülümseme bırakırdı? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorsan testi çözmeye başla bakalım. 💌📱

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetinizi öğrenelim.

2. Partnerinizle yoğun bir haftanın sonunda nihayet başbaşa 1 gününüz var. Ne yaparsınız?

3. Partnerinle markete gittiğinde genellikle hangisi yaşanıyor? Seç bakalım.

4. Sen trip atınca olaylar genellikle nasıl gelişiyor?

5. Birlikte resim yaptığınızı hayal edin... Tablo nasıl olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki partnerinin en çok hangi özelliği seni çekiyor?

7. İlişkiniz hangi lunaparak oyuncağına benziyor?

8. Sürpriz bir akşam yemeği deyince aklına ne geliyor?

"Bugün her şeyi iptal ettim, seni almaya geliyorum."

Sen sürprizlere ve spontane olmayan davranışlara bayılıyorsun! Bu yüzden de ilişkinde her zaman maceralar var. Partnerinin seni her an heyecanlandırması ve merak ettirmesi lazım ki, ilişkiniz senin için anlamlı kalsın. Partnerinle her anınızı özel kılmaya bayılıyorsun! Ayrıca partnerinin ikiniz adına sürprizler düşünüp seni mutlu etmeye çalışması da aşkını katlamaya yetiyor.

"Hazırlan, sürpriz bir yere gidiyoruz!"

Senin için ilişkindeki en önemli şey, ortak bir kaçış noktası yaratabilmek. Bunaldığında, sıkıldığında partnerin hemen seni anlasın ve sana alan yaratsın istiyorsun. Partnerinle paylaştığınız anlar, sadece sıradan buluşmalar değil, aynı zamanda ikinizin dünyadan kaçıp sadece birbirinize odaklandığınız özel anlar olarak görüyorsun. Onun yaptığı her sürpriz, senin kalbini fethediyor.

"Seni kırdığım için özür dilerim..."

İlişkinde en değer verdiğin şeyler içtenlik ve dürüstlük. Elbette ki ilişkilerde hata yapılır sen de bunun farkındasın. Ama senin için önemli olan, bu hatalardan sonra partnerinin nasıl davrandığı. Partnerin bir hata yaptığında, hatasını kabul edip içten bir özür dileyebilmeli. İleriye dönük bir ilişki için karşılıklı anlayış ve empati, her şeyden önce geliyor. Bu şekilde partnerinle birlikte, sorunsuz bir ilişkinin de kapılarını aralıyorsunuz.

"Seni çok özledim. Akşam birlikte yemek yiyelim mi?"

İlişkide en kıymet verdiğin şeylerden biri, partnerinle birlikte akşam sakin bir yerde uzun uzun sohbetler etmek. Çünkü sen ilişkini duygusal olarak yaşamaya bayılıyorsun. Senin için en büyük mutluluklardan biri de işte bu sakin geçen akşamlar...  Bu tür küçük jestler ve nazik yaklaşımlar, senin ilişkinin temelini oluşturuyor. İlişkinizde iletişim her zaman içten ve gerçek, tek bir 'Özledim.' mesajı da aşkınızı pekiştirmeye yetiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın