Şu an Partnerinden Hangi Mesaj Gelse Seni Çok Mutlu Ederdi?

İlişkinde en değer verdiğin şeyler içtenlik ve dürüstlük. Elbette ki ilişkilerde hata yapılır sen de bunun farkındasın. Ama senin için önemli olan, bu hatalardan sonra partnerinin nasıl davrandığı. Partnerin bir hata yaptığında, hatasını kabul edip içten bir özür dileyebilmeli. İleriye dönük bir ilişki için karşılıklı anlayış ve empati, her şeyden önce geliyor. Bu şekilde partnerinle birlikte, sorunsuz bir ilişkinin de kapılarını aralıyorsunuz.