Şu an Partnerinden Hangi Mesaj Gelse Seni Çok Mutlu Ederdi?

Sen sürprizlere ve spontane olmayan davranışlara bayılıyorsun! Bu yüzden de ilişkinde her zaman maceralar var. Partnerinin seni her an heyecanlandırması ve merak ettirmesi lazım ki, ilişkiniz senin için anlamlı kalsın. Partnerinle her anınızı özel kılmaya bayılıyorsun! Ayrıca partnerinin ikiniz adına sürprizler düşünüp seni mutlu etmeye çalışması da aşkını katlamaya yetiyor.