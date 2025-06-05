Şu an Partnerinden Hangi Mesaj Gelse Seni Çok Mutlu Ederdi?
İlişkilerde bazen ihtiyacımız olan tek şey bir mesajdır. Bir özür, sürpriz ya da sadece 'Özür dilerim.' mesajı... Peki şu anda telefonuna partnerinden hangi mesaj düşse içini sıcacık yapar, yüzünde kocaman bir gülümseme bırakırdı? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorsan testi çözmeye başla bakalım. 💌📱
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1. Cinsiyetinizi öğrenelim.
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2. Partnerinizle yoğun bir haftanın sonunda nihayet başbaşa 1 gününüz var. Ne yaparsınız?
3. Partnerinle markete gittiğinde genellikle hangisi yaşanıyor? Seç bakalım.
4. Sen trip atınca olaylar genellikle nasıl gelişiyor?
5. Birlikte resim yaptığınızı hayal edin... Tablo nasıl olur?
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6. Peki partnerinin en çok hangi özelliği seni çekiyor?
7. İlişkiniz hangi lunaparak oyuncağına benziyor?
8. Sürpriz bir akşam yemeği deyince aklına ne geliyor?
"Bugün her şeyi iptal ettim, seni almaya geliyorum."
"Hazırlan, sürpriz bir yere gidiyoruz!"
"Seni kırdığım için özür dilerim..."
"Seni çok özledim. Akşam birlikte yemek yiyelim mi?"
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