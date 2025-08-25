Sen böyle daha geleneklerine bağlı birisin. O yüzden şerbetli tatlıları daha çok seviyorsun tabii. Ağzına aldığın an çıtırdayan ve seni fıstığa boğan bir lezzet olan baklava, senin gibi her şeyi yoğun yaşayan birine yakışan bir tat. Sen de bir baklava gibi kat katsın. Yani seni tanıdıkça sana dair şeyler öğrenmek mümkün. Şu anda biraz nostaljik bir haldesin, ondan fıstıklı baklava tam aradığın lezzet.