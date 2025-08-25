onedio
Şu An Canının En Çok Hangi Tatlıyı Çektiğini Buluyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
25.08.2025 - 18:01

Hepimizin tatlı krizleri oluyor. Ama her tatlı krizi aynı olmuyor elbette. Bazen canımız delicesine çikolata çekerken bazen bol şerbetli bir tatlı istiyor. Senin şu an canın hangi tatlıyı istiyor peki, beraber bulalım mı?

1. Cinsiyetini seç ve hemen başlayalım!

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Gün bittiğinde nasıl rahatlarsın?

4. Arkadaş grubunda sen hangisisin?

5. Seni nasıl ortamlar gerer?

6. Kararsız kaldığında birine danışır mısın?

7. Nasılsın diye sorsak...

8. Hangisinin içinde daha rahat edersin?

9. Tatlının tanımı senin için ne?

10. Son bir soru daha. Hangi film türü daha çok hoşuna gidiyor?

Şu an canın sufle çekiyor.

Senin şu an içinde bir yoğunluk var. Duygusal ve fiziksel bu yoğunluğu yaşarken sana sufle çok iyi gelir. İçindeki bol çikolata ile yaşadıklarını atlatman kolaylaşacak. Sana şu an en iyi gelecek şey o kaşığı daldırdığında her tarafa bulaşan çikolata. Şu an hissettiklerin çok fazla ve sen bunu dışa vurmakta zorlanıyorsun, aynı sufle gibi. Dıştan bakıldığında sakin ve kontrollü olsan da içinden enerji fışkırıyor diyebiliriz.

Şu an canın fıstıklı baklava çekiyor.

Sen böyle daha geleneklerine bağlı birisin. O yüzden şerbetli tatlıları daha çok seviyorsun tabii. Ağzına aldığın an çıtırdayan ve seni fıstığa boğan bir lezzet olan baklava, senin gibi her şeyi yoğun yaşayan birine yakışan bir tat. Sen de bir baklava gibi kat katsın. Yani seni tanıdıkça sana dair şeyler öğrenmek mümkün. Şu anda biraz nostaljik bir haldesin, ondan fıstıklı baklava tam aradığın lezzet.

Şu an canın tiramisu çekiyor.

Bugünlerde zihnin çok kalabalık olsa da canın güzel bir İtalyan lezzeti istiyor. Küçük bir kaçamak arıyorsun ama bu kaçamak sütlü bir lezzet olmalı, yani tiramisu. Her kaşıkta birden fazla lezzeti tadacağın tiramisu gibi bir tatlıya ihtiyacın var. Hafif ama etkileyici lezzetiyle ağızda patlayan tiramisu şu anki ruh durumuna en uygun tatlı.

Şu an canın trileçe çekiyor.

Sen şu an çok 'chill' bir kafadasın. Yani sorunsuz günler yaşıyorsun, bunu kutlamak için trileçeden daha güzel bir lezzet var mı? Hafif ve tatlı yönünden tatmin edici trileçe bir yandan sakin bir yandan da damakta tat bırakan bir tatlı. Aynı senin gibi aslında, öyle değil mi? Yumuşacık keki ve üstündeki sosuyla trileçe senin tam istediğin bir tatlı şu an!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
