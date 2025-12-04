Spotify Wrapped Çılgınlığıyla Müzik Zevkimiz Artık Bir Sosyal Medya Gösterisi
Her Aralık ayının ilk haftası geldiğinde sosyal medyada aynı manzarayla karşılaşıyoruz, Instagram ve Twitter’ı istila eden rengarenk Spotify Wrapped paylaşımları. Herkes en çok dinlediği sanatçıları, şarkıları, toplam dinleme sürelerini paylaşıyor. Sanki bir sınav sonucu açıklanmış gibi, kimi gururla sergileyip “Bu yıl 85 bin dakika müzik dinlemişim!” diye övünürken, kimi de utanarak “Çok mainstream çıkmış ama…” diye burun kıvırıyor. Peki müzik zevkimiz ne zaman bu kadar kamuya açık bir kimlik göstergesine dönüştü, bunu hiç düşündük mü?
Aslında Spotify’ın 2016’da başlattığı bu paylaşım furyası bir pazarlama hamlesinin parçasıydı.
İlginç olan şu ki, bazı insanlar yıl boyunca Spotify’ı özellikle “iyi bir Wrapped” elde etmek için dinliyorlar.
