Spotify Wrapped Çılgınlığıyla Müzik Zevkimiz Artık Bir Sosyal Medya Gösterisi

Fakat bunun zamanla büyük bir sosyal psikoloji deneyine dönüştüğünü söylemek hiç de yanlış olmaz. Platform, kullanıcılarına bir istatistik sunarken aynı zamanda da onlara “sen kimsin?” sorusuna verebilecekleri görsel bir cevap da sağlamış oluyor. Artık müzik tercihlerimiz sosyal medyadaki kimliğimizin önemli bir parçası haline geldi ve dinlediğimiz müzik, okuduğumuz kitaplar ya da izlediğimiz diziler gibi, bizi tanımlayan bir etiket haline geldi.

Türkiye’de bu durum daha da ilginç boyutlara ulaşıyor. Genç yaştaki dinleyiciler arasında özellikle “müzik zevki iyi olmak” neredeyse bir prestij meselesi olarak tanımlanıyor. Wrapped paylaşımlarında indie, alternatif ya da yabancı sanatçılar ön plandaysa, sahibi kendini bir nebze daha “farklı” hissediyor. Aksine listede çok popüler Türkçe pop şarkıcılar varsa, “guilty pleasure” açıklamaları yapılıyor. Bu durum müziğin en temel işlevini bizlere sorgulatıyor: Müzik artık bizim için gerçekten hoşlandığımız bir sanat formu mu, yoksa başkalarına göstermek istediğimiz bir aksesuar mı? Aslına bakarsanız bu tartışma dönüp dolaşıp yine aynı merkezde karşımıza çıkıyor; kendimiz için mi dinliyoruz sevdiğimiz müzikleri yoksa sosyal etiketimizin bir parçası olarak sergileme gayesi içinde miyiz?