Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun'un Sevgilisi Batuhan Can Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile yasaklı veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından tutuklanmıştı.
Burak Doğan'ın özel haberine göre, Mika Raun'un erkek arkadaşı Batuhan Can da gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun'un erkek arkadaşı gözaltına alındı.
