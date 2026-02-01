onedio
Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun'un Sevgilisi Batuhan Can Gözaltına Alındı

Dilara Bağcı Peker
01.02.2026 - 16:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile yasaklı veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından tutuklanmıştı. 

Burak Doğan'ın özel haberine göre, Mika Raun'un erkek arkadaşı Batuhan Can da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. 

Mika Raun Can, 30 Ocak Cuma günü ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Mika Raun Can'ın erkek arkadaşı Batuhan Can da gözaltına alındı.

Mika Raun Can'ın verdiği ifadede sevgilisinin ismini de geçirdiği söylenmişti.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
