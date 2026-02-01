Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun'un Sevgilisi Batuhan Can Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Mika Raun Can, 30 Ocak Cuma günü ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Mika Raun Can'ın erkek arkadaşı Batuhan Can da gözaltına alındı.

Mika Raun Can'ın verdiği ifadede sevgilisinin ismini de geçirdiği söylenmişti.