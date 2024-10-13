Sonsuza Kadar Yiyebileceğin O Tatlıyı Tahmin Ediyoruz!
Sonsuza Kadar Yiyebileceğin O Tatlıyı Tahmin Ediyoruz!
Tatlılar, hayatın en keyifli anlarına eşlik eden, her damağa hitap eden lezzetlerdir. Peki, hayalindeki tatlı hangisi? Sonsuza kadar bıkmadan yiyebileceğin o tatlıyı keşfetmek için hazırsan, bu eğlenceli teste katıl ve tatlı tercihini belirle!
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1. Genel olarak tatlı tercihin hangi tarzda?
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2. Sence tatlı yemek için en uygun zaman hangisi?
3. Bir tatlı alırken ilk olarak hangi özelliğine dikkat edersin?
4. Tatlı yemeyi en çok hangi duygu ya da durumla ilişkilendirirsin?
5. Hangi tatlıyı yaparken daha çok keyif alırsın?
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