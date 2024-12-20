2025'te En Çok Sizin Sofranız Konuşulacak: Yeni Yıl Sofranıza Renk Katacak 12 Pratik Yılbaşı Mezesi Tarifi

Lezzetli ve pratik bir meze olan Labneli Mantar Ezme keyifli sunumuyla sofralarınızı şenlendirecek.

Malzemeler:

15 adet mantar

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam karabiber

1 tutam kekik

1 tutam tuz

3 yemek kaşığı labne

1 tatlı kaşığı hardal

1 avuç dereotu

Hazırlanışı:

Mantarları temizleyin ve sarımsaklarla birlikte mutfak robotunda geçirin. Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Mantar ezmesini tavaya koyun ve hiç suyu kalmayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Mantar ezmesini tavadan almadan önce karabiber, tuz ve kekik ekleyin. Pişirme işlemi bittikten sonra 10 dakika dinlendirin. Bir kasede labne, hardal, ince kıyılmış dereotu ve pişmiş mantar ezmesini karıştırın.

Sunum önerisi:

Lavaşları üçgen şeklinde kesin. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak lavaşları 150°C’de 5-7 dakika altın rengini alana kadar pişirin. Hazırladığınız mantar ezmesini lavaş cipsi ile birlikte servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve toz kırmızı biber ekleyin.