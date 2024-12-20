2025'te En Çok Sizin Sofranız Konuşulacak: Yeni Yıl Sofranıza Renk Katacak 12 Pratik Yılbaşı Mezesi Tarifi
2025'te En Çok Sizin Sofranız Konuşulacak: Yeni Yıl Sofranıza Renk Katacak 12 Pratik Yılbaşı Mezesi Tarifi
Yeni yıl heyecanı kapımızda! 2025’i karşılamak için şimdiden planlar yapılıyor değil mi? Bu yılbaşı sofrası sizinle parlasın “Tariflerin tarifesi burada!” desin. Size hem pratik hem de sofranızı yıldız gibi parlatacak 12 muhteşem mezeyle geldik. Bir de ufak bir ipucu Philips Çift Hazneli Airfryer’la bu tarifleri hazırlamak o kadar kolay ki sofradan kalkmak istemeyeceksiniz!
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1. Yoğurtlu Sebze Mezesi
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2. Çıtır Yufkalı Salata
3. Patlıcan Salatası
4. Humus
5. Patatesli Semizotu Salatası
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6. Kereviz Mezesi
7. Labneli Mantar Ezme
8. Girit Ezmesi
9. Haydari Mezesi
10. Ispanaklı Fıstıklı Meze
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11. Acuka
12. Karamelize Soğan Mezesi
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