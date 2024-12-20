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2025'te En Çok Sizin Sofranız Konuşulacak: Yeni Yıl Sofranıza Renk Katacak 12 Pratik Yılbaşı Mezesi Tarifi

etiket 2025'te En Çok Sizin Sofranız Konuşulacak: Yeni Yıl Sofranıza Renk Katacak 12 Pratik Yılbaşı Mezesi Tarifi

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 21:01

Yeni yıl heyecanı kapımızda! 2025’i karşılamak için şimdiden planlar yapılıyor değil mi? Bu yılbaşı sofrası sizinle parlasın “Tariflerin tarifesi burada!” desin. Size hem pratik hem de sofranızı yıldız gibi parlatacak 12 muhteşem mezeyle geldik. Bir de ufak bir ipucu Philips Çift Hazneli Airfryer’la bu tarifleri hazırlamak o kadar kolay ki sofradan kalkmak istemeyeceksiniz!

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1. Yoğurtlu Sebze Mezesi

1. Yoğurtlu Sebze Mezesi

Hem hafif hem de renkli bir tarif arıyorsanız bu yoğurtlu sebze mezesi tam size göre!

Malzemeler:

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3-4 diş sarımsak

Sosu için:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Servis için:

Süzme yoğurt

Hazırlanışı:

Sosu hazırlamak için derin bir kaseye zeytinyağı, domates salçası, kekik ve tuzu ekleyip karıştırın. Kabak, patates, havuç, yeşil biber ve kırmızı biberi doğrayın. Sarımsakları da küçük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız sebzeleri hazırladığınız sosa ekleyin ve tüm sebzelerin sosa iyice bulandığından emin olun. Soslanmış sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. 160 °C’de 15 dakika boyunca pişirin. Süzme yoğurdu bir çırpma teliyle karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin ve servis tabağına yayın. Kızaran sebzeleri yoğurdun üzerine yerleştirerek şık bir sunum hazırlayın.

2. Çıtır Yufkalı Salata

2. Çıtır Yufkalı Salata

Semizotunun ferahlığını çıtır yufkaların nefis dokusuyla birleştiren bu tarif, protein ve lezzet dolu bir alternatif sunuyor. 

Malzemeler:

1 adet yufka

300 g semizotu

1 tam tavuk göğsü

1 su bardağı haşlanmış nohut

8 yemek kaşığı yoğurt

4-5 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak 

Tuz

Hazırlanışı:

Yufkayı ince uzun şeritler halinde kesin ve rulo şeklinde sarın. Sardığınız ruloların uçlarını suya batırarak açılmalarını önleyin. Ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 200 °C'de 8-10 dakika kadar çıtırlaşana kadar pişirin. Bir karıştırma kabında yoğurdu, mayonezi, rendelenmiş sarımsağı ve tuzu iyice karıştırın. Yıkayıp kuruladığınız semizotunu, haşlanmış nohutları ve didiklenmiş tavuk göğsünü yoğurtlu karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. Üzerine çıtır yufkaları yerleştirerek görsel bir şıklık kazandırın.

3. Patlıcan Salatası

3. Patlıcan Salatası

Yaz sofralarınıza hafiflik ve lezzet katacak bu salata közlenmiş sebzelerin enfes aromasıyla kalpleri fethediyor.

Malzemeler:

3 adet patlıcan

5 adet kırmızı biber

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı isot

1 yemek kaşığı sumak

Hazırlanışı:

Patlıcan ve kırmızı biberleri yıkayıp kurulayın. Sebzelerin üzerine bıçakla birkaç delik açın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Sebzeleri 200 °C’de 20 dakika boyunca közlenmeye bırakın. Közlenen sebzelerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Doğranmış domates, soğan, ince kıyılmış dereotu ve maydanoz ile ezilmiş sarımsakları sebzelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Sos için ayrı bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz, isot ve sumağı karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökerek iyice harmanlayın.

4. Humus

4. Humus

Klasik lezzetlerden vazgeçemeyenler için harika bir tarif! 

Malzemeler:

3 su bardağı haşlanmış nohut

1/3 su bardağı tahin

1 limonun suyu 

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı biber

Sumak

Hazırlanışı:

Haşlanmış nohutları mutfak robotuna alın ve üzerine limon suyu, tahin, ezilmiş sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyerek karıştırmaya başlayın. Malzemeler iyice karışıp pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kıvamını kontrol edin. Daha akışkan bir kıvam isterseniz azar azar su ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Hazırladığınız humusu servis tabağına alın ve bir kaşık yardımıyla üzerine şekil verin. Zeytinyağını kırmızı biberle karıştırarak humusun üzerine gezdirin. Üzerini sumak ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

5. Patatesli Semizotu Salatası

5. Patatesli Semizotu Salatası

Lezzetli ve hafif bir salata olan patatesli semizotu salatası hem doyurucu hem de sağlıklı. 

Malzemeler:

4 adet patates

1 adet havuç

1 demet semizotu

Çeyrek demet dereotu

8 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Patatesleri kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpin ve 180°C’de 20 dakika kadar pişirin. Semizotu, dereotu ve havucu doğrayarak bir kenara ayırın. Uygun bir kaseye yoğurt, hardal, tuz ve ezilmiş sarımsağı ekleyin ve iyice çırpın. Patatesleri, semizotu, dereotunu ve havucu yoğurtlu karışıma ekleyip güzelce karıştırın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra servise hazır.

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6. Kereviz Mezesi

6. Kereviz Mezesi

Hafif ve besleyici bir seçenek arıyorsanız bu kereviz mezesi tam size göre!

Malzemeler:

1 adet büyük boy kereviz

1 su bardağı ceviz

2 diş sarımsak

250 gram süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Ceviz içi

Zeytinyağı

Kereviz yaprakları

Hazırlanışı:

Kerevizin yapraklarını koparıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Kerevizi, cevizi ve sarımsağı mutfak robotunda iyice çekerek küçücük parçalar haline getirin. Uygun bir kapta süzme yoğurt, mayonez ve tuzu çırpın. Çekilmiş kerevizi yoğurt karışımına ekleyin ve güzelce karıştırın. Hazırladığınız mezeyi servis kabına alıp düzeltin. Üzerine zeytinyağı gezdirin, cevizle süsleyin ve son olarak kereviz yapraklarını yerleştirin.

7. Labneli Mantar Ezme

7. Labneli Mantar Ezme

Lezzetli ve pratik bir meze olan Labneli Mantar Ezme keyifli sunumuyla sofralarınızı şenlendirecek. 

Malzemeler:

15 adet mantar

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam karabiber

1 tutam kekik

1 tutam tuz

3 yemek kaşığı labne

1 tatlı kaşığı hardal

1 avuç dereotu

Hazırlanışı:

Mantarları temizleyin ve sarımsaklarla birlikte mutfak robotunda geçirin. Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Mantar ezmesini tavaya koyun ve hiç suyu kalmayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Mantar ezmesini tavadan almadan önce karabiber, tuz ve kekik ekleyin. Pişirme işlemi bittikten sonra 10 dakika dinlendirin. Bir kasede labne, hardal, ince kıyılmış dereotu ve pişmiş mantar ezmesini karıştırın.

Sunum önerisi:

Lavaşları üçgen şeklinde kesin. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak lavaşları 150°C’de 5-7 dakika altın rengini alana kadar pişirin. Hazırladığınız mantar ezmesini lavaş cipsi ile birlikte servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve toz kırmızı biber ekleyin.

8. Girit Ezmesi

8. Girit Ezmesi

Meze sofralarının vazgeçilmezi olan bu ezme hem lezzetiyle hem de şık sunumuyla misafirlerinizi büyüleyecek.

Malzemeler:

1 çay bardağı ceviz içi

300 g taze beyaz peynir

Çeyrek demet maydanoz

Çeyrek demet dereotu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dışı için:

Toz fıstık

Toz fındık

Hazırlanışı:

Ceviz içini rondodan geçirip kenara alın. Beyaz peyniri uygun bir kaseye alarak çatal yardımıyla ezin. Maydanoz ve dereotunu ince ince doğrayın. Ezilmiş peynirin üzerine rondodan geçirdiğiniz cevizleri, doğranmış yeşillikleri, ezilmiş sarımsağı, kekiği, pul biberi ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız ezmeden dondurma kaşığı yardımıyla top şeklinde parçalar alın ve toz fıstık ve toz fındığa bulayın.

9. Haydari Mezesi

9. Haydari Mezesi

Yoğurdun ferahlığını naneli tereyağın enfes aromasıyla birleştiren haydari, meze sofralarının klasiği olarak vazgeçilmez bir lezzet sunuyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik!

Malzemeler:

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 dilim beyaz peynir

1 diş sarımsak

Hazırlanışı:

Tereyağını küçük bir tavaya alın ve kısık ateşte eritin. Yağın yanmamasına dikkat ederek naneyi ekleyin ve birkaç saniye karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Karıştırma kabına süzme yoğurdu ekleyin. Beyaz peyniri çatalla ezerek ufalayın ve dereotunu ince ince doğrayın. Yoğurdun üzerine ezilmiş peynir, doğranmış dereotu, naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyerek güzelce karıştırın. Hazırladığınız haydariyi servis tabağına alın ve üzerini zeytinyağı ve dereotu ile süsleyin.

10. Ispanaklı Fıstıklı Meze

10. Ispanaklı Fıstıklı Meze

Yoğurdun ferahlığını ıspanağın lezzetiyle buluşturan bu meze üzerine serpiştirilen nar taneleri ve Antep fıstığıyla görsel bir şölen sunuyor.

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bağ ıspanak 

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

3 yemek kaşığı nar taneleri

Hazırlanışı:

Tavaya zeytinyağını alın doğranmış ıspanakları ekleyerek tuzla birlikte soteleyin. Ispanaklar yumuşadıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Yoğurdu bir karıştırma kabına alın ve sarımsakları rendeleyerek ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğuyan ıspanakları blenderdan geçirerek püre haline getirin. Ispanak püresini yoğurtlu karışım ile güzelce birleştirin ve karışımı servis tabağına alın. Üzerine toz Antep fıstığı ve nar taneleri serpiştirerek servis edin.

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11. Acuka

11. Acuka

Lezzetli ve pratik bir tarif olan acuka ekmek üstünde harika bir seçenek sunar.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı ceviz içi 

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı galeta unu 

6 diş sarımsak 

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

İnce kıyılmış ceviz içini bir kaba alın. Üzerine domates ve biber salçasını ve sarımsağı ilave edin. Zeytinyağını ve galeta ununu ekleyin. Karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyerek karışımınızı iyice harmanlayın. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar güzelce karıştırın.

12. Karamelize Soğan Mezesi

12. Karamelize Soğan Mezesi

Lezzetli bir meze olan karamelize soğan mezesini denemiş miydiniz?

Malzemeler:

5-6 adet küçük boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı su

1 tutam maydanoz 

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Hazırlanışı:

Soğanların kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde kesin. Uygun bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Şeker ekleyin ve soğanları karamelize edin. Renkleri dönmeye başlayınca 2-3 yemek kaşığı su ekleyin. Tavanın kapağını kapatıp bir kaç dakika pişirin. Pişen soğanları bir kaseye alın. Üzerine nar ekşisi, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın. Karamelize soğanları süzme yoğurt üzerinde veya yanında servis yapabilirsiniz.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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