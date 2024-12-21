Yeni Yıl Sofrana Çoook Yakışacak Tatlı Bu Testin Sonunda!

Kokusuyla evi dolduran bu tatlı, misafirlerine kendilerini bir masalın içinde gibi hissettirecek. . Üstelik, biraz ceviz veya bademle tatlıya küçük bir dokunuş yaparak kendi imzanı atabilirsin. Bu tatlıyla yılbaşı akşamını yumuşak bir mutlulukla noktalayacağından emin olabilirsin!

Dev fıstık ezmeli kurabiye! Hazırsan tarife geçelim.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 °

Malzemeler:

2 yumurta

100 gram yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

150 gram fıstık ezmesi

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika dinlendirin. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin.

2. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Çift Hazneli Airfyer sepetine yerleştirin. Cihazı aşağıda belirtilen ayarlarda çalıştırın.

Süre: 8 dakika Sıcaklık: 190 derece

3. Piştikten sonra, kurabiyeyi açık Philips Airfryer 7000 XXL'da yaklaşık 5 dakika dinlendirin ve cihazdan çıkartıp, soğumaya bırakın. Afiyet olsun!

İpucu: Üzerine biraz meyve reçeli, fıstık ya da eritilmiş beyaz çikolata ekleyerek kurabiyeni daha lezzetli hale getirebilirsin.