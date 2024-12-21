Yeni Yıl Sofrana Çoook Yakışacak Tatlı Bu Testin Sonunda!
Yeni Yıl Sofrana Çoook Yakışacak Tatlı Bu Testin Sonunda!
Yeni yıl yaklaşırken sofraları süsleyen en güzel şey tabii ki tatlılar! Bu yıl yeni yıla özel bir tatlı seçmeye ne dersin? Hem misafirlerini hem de kendini şımartacak o mükemmel tatlıyı bulmak için haydi teste!
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1. Genel olarak yılbaşlarını kimlerle geçirdiğini öğrenebilir miyiz?
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2. Yeni yıl akşamı sofranda nasıl bir atmosfer olmasını istersin?
3. Bir tatlıda seni en çok cezbeden şey nedir?
4. Tatlı yapmak için ne kadar zaman ayırabilirsin?
5. Yeni yıl denilince aklına ilk gelen renk hangisi?
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6. Misafirlerin tatlı yerken ne hissetsin istersin?
7. Senin için yılbaşını yılbaşı yapan şey ne?
8. Tatlı yaparken hangi malzeme senin favorin?
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