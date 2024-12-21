onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yeni Yıl Sofrana Çoook Yakışacak Tatlı Bu Testin Sonunda!

etiket Yeni Yıl Sofrana Çoook Yakışacak Tatlı Bu Testin Sonunda!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 19:01

Yeni yıl yaklaşırken sofraları süsleyen en güzel şey tabii ki tatlılar! Bu yıl yeni yıla özel bir tatlı seçmeye ne dersin? Hem misafirlerini hem de kendini şımartacak o mükemmel tatlıyı bulmak için haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Genel olarak yılbaşlarını kimlerle geçirdiğini öğrenebilir miyiz?

2. Yeni yıl akşamı sofranda nasıl bir atmosfer olmasını istersin?

3. Bir tatlıda seni en çok cezbeden şey nedir?

4. Tatlı yapmak için ne kadar zaman ayırabilirsin?

5. Yeni yıl denilince aklına ilk gelen renk hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Misafirlerin tatlı yerken ne hissetsin istersin?

7. Senin için yılbaşını yılbaşı yapan şey ne?

8. Tatlı yaparken hangi malzeme senin favorin?

Senin Tatlın “Çikolatalı Volkan Kek”!

Senin Tatlın “Çikolatalı Volkan Kek”!

Yeni yıl sofranı gösterişli ve unutulmaz bir tatlıyla taçlandırmaya hazırsın! Çikolatalı Volkan Kek, misafirlerine adeta görsel ve lezzet şöleni yaşatacak. İlk lokmada akan sıcak çikolata dolgusu herkesin kalbini çalacak. Bu tatlı tam senin ruhunu yansıtıyor: enerjik, çarpıcı ve akılda kalıcı! Ayrıca, üzerine pudra şekeri serperek bir kar görüntüsü yaratabilir, sunumunu daha da özel kılabilirsin. Küçük bir tavsiye: Yanında bir top vanilyalı dondurmayla servis edersen, efsane olur!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 °

Malzemeler:

  • 70 gram un

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 200 gram bitter çikolata

  • 70 gram yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 2 yumurta

  • 40 gram pudra şekeri

Yapılışı:

  • Un ve kabartma tozunu karıştırarak derin bir kap içerisine eleyerek dök.

  • Bitter çikolatayı parçalara ayır ve tereyağını küpler halinde doğra.

  • Ayrı bir kapta yumurta ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırp.

  • Yumurtalı karışımı ve eritilmiş çikolata karışımını bir araya getir ve azar azar un ekle.

  • Muffin kaplarına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koy ve eşit miktarda dağıt.

  • Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştir. İşte hazır!

Şimdiden afiyet olsun!😋

Senin Tatlın “Fıstık Ezmeli Kurabiye”!

Senin Tatlın “Fıstık Ezmeli Kurabiye”!
onedio.com

Kokusuyla evi dolduran bu tatlı, misafirlerine kendilerini bir masalın içinde gibi hissettirecek. . Üstelik, biraz ceviz veya bademle tatlıya küçük bir dokunuş yaparak kendi imzanı atabilirsin. Bu tatlıyla yılbaşı akşamını yumuşak bir mutlulukla noktalayacağından emin olabilirsin!

Dev fıstık ezmeli kurabiye! Hazırsan tarife geçelim. 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 °

Malzemeler:

  • 2 yumurta 

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gram fıstık ezmesi

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika dinlendirin. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin.

2. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Çift Hazneli Airfyer sepetine yerleştirin. Cihazı aşağıda belirtilen ayarlarda çalıştırın. 

Süre: 8 dakika  Sıcaklık: 190 derece

3. Piştikten sonra, kurabiyeyi açık Philips Airfryer 7000 XXL'da yaklaşık 5 dakika dinlendirin ve cihazdan çıkartıp, soğumaya bırakın. Afiyet olsun!

İpucu: Üzerine biraz meyve reçeli, fıstık ya da eritilmiş beyaz çikolata ekleyerek kurabiyeni daha lezzetli hale getirebilirsin.

Senin Tatlın “Çikolatalı Kurabiye"!

Senin Tatlın “Çikolatalı Kurabiye"!
onedio.com

Sana hafif, ferah ve zarif bir tatlı yakışır. Yeni yıl coşkusunu enerjik ve dinamik bir şekilde sofrana taşıyan çikolatalı kurabiye! Tam senlik bir seçim. Pratik hazırlanışıyla seni mutfakta fazla yormazken lezzetiyle herkesin ilgisini çeker. 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160 °

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 160 gram un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gram yumuşatılmış tereyağı

  • 70 gram şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

  • Tüm çikolataları iri iri doğra ve un, tuz, kabartma tozu, kakaoyu bir kapta birleştirerek karıştır.

  • Daha sonra süt ekle ve bir dakika daha karıştırmaya devam et. 

  • Un ve kakao karışımını yavaş yavaş tereyağına ekle ve homojen bir biçimde karışmasını sağla.

  • Doğradığın çikolataları ekle ve birleşene kadar karıştır.

  • Hazırladığın karışımdan 8 eşit top yap ve 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendir. Daha sonra bu yuvarlakları düzleştir.

  • Kurabiyelerini sepete yerleştir ve pişirmeye başla.

Şimdiden afiyet olsun!😋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın