Son Zamanlarda Ortaya Çıkan “Rage Cleaning” Akımı Nedir?

Hayır! Her ne kadar sosyal medyada kadın kullanıcıları daha çok görsek de erkeklerde de aynı etkiyi oluşturmakta. Yalnız yaşayan bir insan ise öfkesini boşaltmak ve kendisini sakinleştirmek için temizlik yapabilir. Ev işleri kültürel olarak kadınlara atfedilmiş olabilir. Ama bunun cinsiyetle bir ilgisi yok; duygusal kontrolle ilgili!