onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Son Zamanlarda Ortaya Çıkan “Rage Cleaning” Akımı Nedir?

etiket Son Zamanlarda Ortaya Çıkan “Rage Cleaning” Akımı Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
11.11.2025 - 10:48

Çok sinirlendiğin zaman bulaşıkları yıkamaya mı başlıyorsun? Ya da üzgün hissettiğinde tüm evi dip köşe temizler misin? Cevabın evet ise yaptığın şey rage cleaning! Özellikle sosyal medyada ön plana çıkan bu akımın detaylarına gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Duygusal bir boşalma biçimi diyebiliriz.

Biz insanlar öfkelendiğimiz zaman enerji yoğun bir şekilde kendini göstermeye başlar. Bu enerjiyi atabilmek için bağırmaya, ağlamaya yöneliriz. Ama son zamanlarda temizlik ön plana çıktı! Temizlik ile birlikte yapılan fiziksel hareketler sayesinde enerji atılır, stres hormonlarının seviyesi düşer. Bu yüzden kişi öfke duygusundan kurtulmuş olur. Yani rage cleaning öfkeyi yönlendirmenin bir alternatifidir.

2. Sosyal medya platformlarında küresel bir akım haline geldi!

Rage cleaning etiketini bir aratın bakalım! Evet, milyonlarca video göreceksiniz. Videolarda sinirli biri mutfağı parlatıyor, banyoyu fırçalıyor ya da dolaplarını yeniden düzenliyor olabilir. İzleyiciler bu videolarla motivasyon kazanarak duygusal bir rahatlama yaşıyorlar. Çünkü başkalarının öfkelerini nasıl işe çevirdiklerini izlemek beraberinde tatmin duygusunu da getiriyor!

3. Biraz psikolojik yönünü inceleyelim.

Öfke duygusu ile kontrol kaybı hissi oluşur. Temizlik kontrolü tekrar ele alarak ve duyguları somutlaştırarak düzene sokmaktır. Bu yüzden bir kişi içindeki kaosu, dışarıyı düzenleyerek dindirebilir. O halde kısa vadede işe yarayan bir yöntem diyebilir. Fakat uzun vadede duygular ile yüzleşmenin geciktirilmesi stresin birikmesine de neden olabilir.

4. Peki, bu akım sadece kadınlara özgü mü?

Hayır! Her ne kadar sosyal medyada kadın kullanıcıları daha çok görsek de erkeklerde de aynı etkiyi oluşturmakta. Yalnız yaşayan bir insan ise öfkesini boşaltmak ve kendisini sakinleştirmek için temizlik yapabilir. Ev işleri kültürel olarak kadınlara atfedilmiş olabilir. Ama bunun cinsiyetle bir ilgisi yok; duygusal kontrolle ilgili!

5. Temizlik nasıl öfkeyi yatıştırır?

Temizlik yapmak fiziksel bir hareket gerektirir. Mesela spor yapmanın dopamin ve serotonin ürettiği söylenir. Bunlar stres hormonlarını dengeleyerek insanın daha sakin hissetmesini sağlar. Bu yüzden öfkeli bir insan temizlik yapınca geçici bir rahatlamaya ulaşabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bastırılmış olan duyguların bir sinyali olabilir.

Eğer bir insan öfkesini ifade etmek için temizlik yapıyorsa bu durum duygularını yüzeye çıkarmak istememesinden kaynaklanıyor olabilir. Sinirlerini sessiz bir şekilde yaşayan insanlar kendini temizliğe verebilir. Dışarıdan bakanlar ne kadar üretken olduğunu söyler. Fakat aslında içinde fırtınalar kopuyor olabilir... Bu bastıma hali duygusal patlamayı beraberinde getirebilir. Bu yüzden temizliğin terapi olmadığı unutulmamalı!

7. Bazı terapister yüzeysel bir çözüm olduğunu söylüyor!

Çevreyi düzeltiyoruz evet ama ya sorunları? Duygusal olarak tatmin etse de aslında sorun kökten bir şekilde çözülmüyor. Bu yüzden terapistler içerdeki olumsuz enerji başka şekilde ifade etmek gerektiğini belirtiyor. Yazmak, konuşmak ya da anlamlandırmak gibi... Rage cleaning bu sürece eşlik ederek olumlu olarak etkilese de tek başına yeterli bir yöntem değildir.

8. Çağımızın stresle başa çıkma yöntemi!

Çağımıza baktığımızda hayatın ne kadar hızlı aktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hızda duygulara zaman kalmıyor! Konuşamadıklarımız, aktaramadıklarımız bir anda eyleme dönüşüyor. Bu temizlikle, yemek yapmayla ya da sporla kendini gösterebilir! Rage cleaning bu listenin en popüleri haline geldi. Öfkeye temizliğe dönüştürerek tozları süpürür, stresini atarsın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın