Son Zamanlarda Ortaya Çıkan “Rage Cleaning” Akımı Nedir?
Çok sinirlendiğin zaman bulaşıkları yıkamaya mı başlıyorsun? Ya da üzgün hissettiğinde tüm evi dip köşe temizler misin? Cevabın evet ise yaptığın şey rage cleaning! Özellikle sosyal medyada ön plana çıkan bu akımın detaylarına gelin birlikte bakalım!
1. Duygusal bir boşalma biçimi diyebiliriz.
2. Sosyal medya platformlarında küresel bir akım haline geldi!
3. Biraz psikolojik yönünü inceleyelim.
4. Peki, bu akım sadece kadınlara özgü mü?
5. Temizlik nasıl öfkeyi yatıştırır?
6. Bastırılmış olan duyguların bir sinyali olabilir.
7. Bazı terapister yüzeysel bir çözüm olduğunu söylüyor!
8. Çağımızın stresle başa çıkma yöntemi!
