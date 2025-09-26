Son Zamanlarda Adını Daha Çok Duyduğumuz Cica Nedir, Cilde Ne Gibi Faydalar Sağlar?
Cilt bakımında kendini göstermeye başlayan içeriklerden bir cica! Centella Asiatica bitkisinden elde edilen bu öz geleneksel Asya tıbbında bolca kullanılmaktadır. Krem ve serumlara da katılarak cilt bakımında da kendini göstermeye başladı. Gelin, birlikte ne gibi yararları olduğuna bakalım!
1. Cildi ferah hissettiren bir etkisi vardır.
2. Cildin doğal koruyucu etkisini güçlendirir.
3. Cildinizdeki nem dengesi devam eder.
4. Antioksidan özellikleri vardır.
5. Cildin elastikiyetinin artmasına yardımcı olur.
6. Yağlı ciltler için de uygundur.
7. Günlük kullanıma uygun yapıdadır.
8. Cildin doğal ışıltısını yansıtır.
