Son Yıllarda Popülerleşen Finansal Yaşam Modelleri

Minimalizm sadece evi sadeleştirmek değil, zihni ve cüzdanı da gereksiz yüklerden arındırmaktır. Bir minimalist, 'Buna gerçekten ihtiyacım var mı?' sorusunu her harcamada sorarak aslında paranın üzerindeki hakimiyetini ilan eder. Tüketim çılgınlığının yarattığı stresten yorulan ve eşyaların kendisine sahip olduğunu hissedenlerin sığınağı olan bu model, son dönemde bir finansal stratejiye dönüştü. Çünkü daha az eşyaya sahip olmak; daha az borç, daha az bakım masrafı ve daha az temizlik süresi demek.