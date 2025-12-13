onedio
Haksızlığı Koyduğumuz Bavuldan Oversize Giyinen Mandalinaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haksızlığı Koyduğumuz Bavuldan Oversize Giyinen Mandalinaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.12.2025 - 18:42

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Daha pozitif bakılamazdı.

Daha pozitif bakılamazdı.
twitter.com

Kombinin her detay ayrı bir anksiyete yaşattı.

Kombinin her detay ayrı bir anksiyete yaşattı.
twitter.com

2026'ya diyelim artık.

2026'ya diyelim artık.
twitter.com

Ancak sığar...

Ancak sığar...
twitter.com
Yeni yıl hedefin 'hayır demeyi öğretmen' olsun. Acil.

Yeni yıl hedefin 'hayır demeyi öğretmen' olsun. Acil.
twitter.com

Algının tamamen kaybedildiği o an.

Algının tamamen kaybedildiği o an.
twitter.com

👇

Her seferinde de yaparlar mutlaka...

Unuttuğunu hatırlayıp cevap vermemeye devam etmek...

Unuttuğunu hatırlayıp cevap vermemeye devam etmek...
twitter.com
Kokusu gelid mi?

Kokusu gelid mi?
twitter.com

Sakın bırakmayın, sakın.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
