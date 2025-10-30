onedio
Salyangozlara Sorulacak Sorulardan Çakmak Hacılayan Arkadaşa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
30.10.2025 - 18:13

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Ekran süresi ayakta kalma süresine yaklaşan kullanıcılar en çok nelere gülmüş?

Bu hangi dilin kuralı?

twitter.com

Romantik foto çektirmeye?

twitter.com

Hadi bakalım!

twitter.com

Cuk oturur!

twitter.com

Her ortamda var bunlardan.

twitter.com
Bey mi?

twitter.com

Fikir güzel ama kek uzun.

twitter.com

İş hayatı...

twitter.com

Sürey mi oldu şimdi?

twitter.com

İddialı!

twitter.com
Kapatalım!

twitter.com

